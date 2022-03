Crisi Totti-Blasi, l’amico di Francesco “Lui è molto …”

Si torna a parlare di questa ipotetica crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi e questa volta a parlare è stato un amico dell’ex capitano della Roma. Stiamo parlando proprio di Alex Nuccetelli, l’ex marito di Antonella Mosetti nonché padre di Asia. Quest’ultimo sembra essere un grande amico di Totti e di Ilary Blasi. Pare che sia stato proprio lui a far conoscere i due ormai circa 20 anni fa e dunque conosce molto bene sia lei che lui. Da diversi giorni si parla di questa ipotetica crisi tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice, anche se proprio nelle scorse ore i sue sono apparsi insieme, mano nella mano, mentre camminavano per le strade di Roma. Ad ogni modo, a parlare è stato anche lui, Alex. Ma cosa ha riferito?

Crisi Ilary Blasi e Francesco Totti, cosa c’è di vero?

Alex Nuccetelli sarebbe finito al centro della polemica e sarebbe stato coinvolto in questa situazione. Perchè? Sembra proprio che sia stato lui, Alex a presentare Noemi Bocchi a Francesco. Si è detto che la giovane 34enne, possa essere la donna che Francesco sta frequentando in questi ultimi tempi. Nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Novella 2000, adesso Alex sembra aver smentito categoricamente di aver presentato Totti a Noemi e viceversa.

Parla Alex Nuccetelli e smentisce di aver presentato Francesco a Noemi

“Non è così. Non escludo che si siano trovati in una serata da me organizzata, ma io conosco tantissime persone”. Questo quanto dichiarato ancora da Alex, che su Totti ha poi aggiunto che in questi giorni sembra essere davvero molto giù.“Lui è molto giù adesso, mi ha detto che non ha voglia di parlare e pensa solo a proteggere i figli da queste notizie false. Francesco ha un’attrazione incredibile nei confronti della moglie. A volte, dopo alcuni anni, la passione scema, ma lui invece è ancora innamoratissimo. Nel caso, domanderei a Ilary”. Sono state queste le parole di Alex, che ha così cercato anche lui di allontanare queste voci sull’ipotetica crisi tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice.

Alex smentisce la crisi “Sono innamoratissimi”

“Sono amico di entrambi e so per certo che Francesco ha un’enorme passione per la moglie, dal primo giorno, quando l’ha vista per la prima volta”. Questo ancora quanto aggiunto dall’ex marito di Antonella Mosetti che nel concludere l’intervista ha detto che Francesco e Ilary sono a distanza di tanti anni ancora innamoratissimi. “Meno di un mese fa Francesco e Ilary erano a una mia serata, insieme. Francesco ha un grandissimo rispetto per la moglie. Non voglio essere tirato in ballo come colui che ha rotto l’idillio tra i due. Non meritano questa gogna mediatica e ci sono pure tre figli di mezzo. Soprattutto mi dispiace e non è corretto determinare l’eventuale fine di un matrimonio sui giornali. Anche se si fossero traditi, perché devono essere i giornali a dover decidere la conclusione di una relazione? Eventualmente saranno cavoli loro?”. Poi conclude: “Le dico la verità: ma quale crisi, secondo me si risposano!”. Così ha concluso il suo intervento Alex.