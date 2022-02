crisi-ucraina:-draghi,-possibile-riapertura-delle-nostre-centrali-di-carbone

La dipendenza dell’Italia dal gas russo pare destinata ad avere gravi ripercussioni sui programmi di transizione ecologica avviati dal nostro Paese. Per far fronte alla crisi scatenata dal conflitto in Ucraina, infatti, “potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone, per colmare eventuali mancanze nell’immediato”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell’informativa alla Camera sulla guerra tra Russia e Ucraina dicendosi “pronto a intervenire per calmierare ulteriormente il prezzo dell’energia, ove questo fosse necessario”.

“Il Governo – ha spiegato il premier – intende poi lavorare per incrementare i flussi da gasdotti non a pieno carico – come il TAP dall’Azerbaijan, il TransMed dall’Algeria e dalla Tunisia, il GreenStream dalla Libia”.

“Le sanzioni che abbiamo approvato, e quelle che potremmo approvare in futuro, ci impongono di considerare con grande attenzione l’impatto sulla nostra economia”, ha detto Draghi, aggiungendo che “la maggiore preoccupazione riguarda il settore energetico, che è già stato colpito dai rincari di questi mesi: circa il 45% del gas che importiamo proviene infatti dalla Russia, in aumento dal 27% di dieci anni fa”.

Il premier non ha infine mancato di criticare le politiche energetiche condotte in Italia negli ultimi anni: “Le vicende di questi giorni dimostrano l’imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi decenni. In Italia, abbiamo ridotto la produzione di gas da 17 miliardi di metri cubi all’anno nel 2000 a circa 3 miliardi di metri cubi nel 2020 – a fronte di un consumo nazionale che è rimasto costante tra i 70 e i 90 miliardi circa di metri cubi. Dobbiamo procedere spediti sul fronte della diversificazione, per superare quanto prima la nostra vulnerabilità e evitare il rischio di crisi future”.

Come riportato da Il Sole 24 Ore sarebbero sette le centrali italiane a carbone pronte a ripartire, distribuite tra Sardegna, Lazio, Puglia, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Cinque di esse sono in capo all’Enel e due fanno invece riferimento al gruppo Ep produzione e all’azienda A2a.

Nel suo intervento alla Camera, Draghi ha comunque precisato che “la risposta più valida nel lungo periodo sta nel procedere spediti, come stiamo facendo, nella direzione di un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili, anche e soprattutto con una maggiore semplificazione delle procedure per l’installazione degli impianti. A questo proposito vorrei notare che gli ostacoli a una maggiore speditezza su questo percorso non sono tecnici, non sono tecnologici, ma sono solo burocratici”.

Dura la risposta del WWF e delle maggiori associazioni ambientaliste che giudicano inammissibile la soluzione della riapertura delle centrali a carbone. “L’Italia – denuncia il WWF – gioca non solo la sua credibilità, ma anche molte delle sue riduzioni di gas serra che deve attuare sul rispetto dell’impegno di chiudere tutte le centrali a gas entro il 2025. Le centrali a carbone vanno chiuse senza se e senza ma, i tentativi dei soliti noti che cercano di riportare in auge persino il peggior combustibili fossile, un vero e proprio killer non solo del clima, ma anche della salute umana e delle attività economiche, si scontra con la sofferenza decennale degli abitanti dei territori su cui le centrali insistono. Tutti gli amministratori, indipendentemente dal colore politico, vogliono che centrali si chiudano: e vanno chiuse”.

Per Greenpeace Italia, Legambiente e WWF Italia, “di fronte alla grave crisi internazionale attuale, e alla gravissima crisi climatica che ci colpisce già, ma che rischia di diventare ingestibile con l’aumento della temperatura siamo a un bivio: non dobbiamo assolutamente scegliere la strada di spendere tanto per perpetuare i problemi attuali, bensì imboccare decisamente la strada del futuro”.

L’articolo Crisi Ucraina: Draghi, possibile riapertura delle nostre centrali di carbone proviene da The Map Report.