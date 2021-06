cristel-carrisi,-arriva-l’addio-come-un-fulmine-a-ciel-sereno:-fan-scioccati

La figlia di Al Bano, Cristel Carrisi, ha preso una decisione a sorpresa, come un fulmine a ciel sereno. I fan sono rimasti stupiti, ecco che cosa è successo.

Cristel Carrisi è la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, celebre coppia del mondo della musica ma anche in generale dello spettacolo. È nata nel 1985 a Cellino San Marco, in Puglia, proprio come suo padre. Ha tre fratelli: Yari Marco, Romina Jolanda e Ylenia, che però è scomparsa negli anni novanta e da allora non si hanno sue notizie.

La terzogenita di Al Bano e Romina ha seguito le orme dei suoi genitori, infatti è una cantante e conduttrice, in più anche una stilista. Anche se, è più nota per essere spesso ospite in televisione in diversi programmi quotidiani quali ad esempio quelli condotti da Barbara D’Urso e Mara Venier.

Nella sua carriera ha inciso due album, usciti rispettivamente nel 2005 e 2010, inoltre ha anche collaborato con il padre nella canzone Il Volo. Invece, come conduttrice, ha presentato alcune edizioni dello Zecchino d’oro, il programma Rai Top – Quando tutto fa tendenza e 55 Passi nel sole su Canale 5.

Cristel Carrisi, ecco quale è stata la sua decisione a sorpresa.

Cristel Carrisi è sposata dal 2016 con Davon Luksic, un imprenditore croato di cui non si sa molto per quanto riguarda la vita privata. La coppia ha avuto due figli, nati rispettivamente nel 2018 e 2019. I loro nomi sono: Kay Tyrone e Cassia Ylenia, quest’ultima chiamata così in onore di sua sorella scomparsa misteriosamente.

Secondo alcune indiscrezioni delle ultime settimane, ci sarebbe una piccola crisi nella coppia. A testimoniare questo fatto, secondo alcuni, potrebbe essere la decisione a sorpresa di Cristel Carrisi di mettere il proprio profilo Instagram privato, cioè non accessibile a chiunque ma solamente a chi viene accettato dalla cantante.

Questa decisione ha colto tutti i fan della figlia di Al Bano di sorpresa. Infatti, era solita condividere continuamente momenti della sua vita privata su Instagram. Staremo a vedere se si tratterà di una decisione momentanea o definitiva.