cristel-carrisi,-scioccata-per-averlo-visto-fare-insieme:-“da-non-credere”

L’ultima dei figli che Al Bano e Romina hanno avuto insieme ha vissuto un momento che ha lasciato il segno. Per cosa ha sofferto Cristel Carrisi.

La bellissima ultimogenita di Al Bano e Romina Power ha fatto parlare di sé per via di un fatto che riguarda la sua infanzia. Si tratta di un evento traumatico, che le ha lasciato dei segni importanti.

Cristel Carrisi Foto da Instagram

La stessa Cristel Carrisi ha ammesso tutto quanto nel corso di una intervista concessa un pò di tempo fa. Lei oramai è una donna fatta e finita. A 35 anni (ne compirà 36 a dicembre, n.d.r.), da tempo sposata e con due bimbi.

Suo marito è l’imprenditore croato, cileno per parte di madre, Davor Luksic. Ed i due hanno avuto i figli Kay Tyrone, nato il 10 maggio 2018, e Cassia Ylenia, venuta al mondo il 10 agosto 2019. il matrimonio risale invece al 3 settembre 2016, quando venne officiato a Lecce.

In questi giorni si parla dell’arrivo, definito più che probabile da alcuni giornali di cronaca rosa, di un terzo bebè. Mentre a lungo si è vociferato riguardo ad una presunta crisi di coppia. In attesa di saperne di più, scopriamo cosa ha pesato sulla psiche di Cristel Carrisi lungo tutto questo tempo.

Anzitutto va detto che crescere in una famiglia come quella dei Carrisi non è stato tutto rose e fiori. L’attenzione mediatica, le continue assenze di mamma e papà per lavoro ed i frequenti spostamenti sono un qualcosa che, ad un certo punto, ti mette certamente alla prova.

Lei non riusciva ad accettare tutto questo

Così come le attenzioni dei media, a volte fin troppo eccessive. In passato “Il Corriere della Sera” ha riportato le sue parole in merito ad un evento rivelatosi improvvisamente traumatico. Per una situazione che, a quanto pare, avrebbe richiesto l’ausilio di un terapeuta.

Eppure il tutto è legato ad un avvenimento che in realtà in tantissimi altri hanno interpretato come felice e bello. Ed in molti non vedevano l’ora che potesse capitare.

Si tratta della prima volta in cui Cristel Carrisi vide la mamma ed il papà cantare di nuovo insieme sul palco, dopo la separazione. Una cosa che, tra l’altro, sarebbe accaduta a distanza di anni.

L’intesa artistica tra Al Bano e Romina è sempre quella dei giorni migliori, di quando hanno vissuto decenni insieme, l’uno accanto all’altra e viceversa. Ma poterli ammirare di nuovo così avrà creato quasi una sorta di non accettazione di quella rottura.

O forse una non accettazione di quella stessa vista. Fatto sta che uno psicologo le ha fornito l’aiuto indispensabile del quale Cristel aveva necessariamente bisogno.