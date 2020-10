Cristian Nardi: cancellare una notizia da google fondamentale per prestito in banca e per chi cerca lavoro

cercando su Google” il tuo nome (o azienda) di recente sono uscite delle notizie negative? nella prima pagina dei risultati di ricerca di Google? Temi che la notizia negativa possa avere un impatto negativo sulla tua vita personale / professionale o sulla capacità di generare nuovi clienti?

Se è così, sono qui per aiutarti. Questo post delinea varie strategie e tattiche che abbiamo implementato per i nostri clienti negli ultimi 10+ anni per rimuovere con successo articoli di notizie negative o ridurre al minimo la loro visibilità nei risultati di ricerca di Google.

PERCHÉ LE NOTIZIE NEGATIVE HANNO UNA POSIZIONE ELEVATA SU GOOGLE:

Ci vogliono anni perché una aziende costruiscano una solida reputazione e solo pochi giorni prima che un articolo di notizie negative sul web faccia crollare tutto. Quando le notizie negative vengono pubblicate online, c’è un’alta probabilità che vengano classificate nella prima pagina dei risultati di ricerca per il tuo nome. Forse ti starai chiedendo perché questo sta accadendo, soprattutto se l’articolo di notizie negative è classificato al di sopra di altre proprietà web che esistono da anni. Ci sono 3 ragioni principali per cui ciò si verifica:

1. Clic: il fattore di ranking di ricerca n. 1 nel 2020, è il numero di clic che un link specifico ottiene nel tempo. In generale, più clic riceve un link, più alto sarà il ranking nei risultati di ricerca. Quando le persone cercano il tuo nome o la tua attività, è molto più probabile che facciano clic sull’articolo di notizie negative (piuttosto che sul tuo sito Web o profilo LinkedIn), il che fa sì che si posizioni più in alto nei risultati di ricerca.

2. Autorità di dominio: ogni sito su Internet ha un certo livello di “fiducia” o ” autorità di dominio ” su Google. Maggiore è l’autorità di dominio di un sito, maggiore è il posizionamento del sito nei risultati di ricerca. La maggior parte dei siti web relativi alle notizie è altamente considerata da Google, il che è uno dei motivi per cui gli articoli di notizie negative possono arrivare rapidamente in cima ai risultati di ricerca.

3. “Viralità” / Collegamenti: non è raro che un articolo di notizie negative diventi ” virale” a causa di siti di condivisione sociale e altri blog / forum / ecc. ripubblicare la storia. Quando altri siti si collegano all’articolo negativo originale, segnala a Google che l’articolo deve essere di valore per gli utenti e dovrebbe avere una posizione elevata nei risultati di ricerca.

OPZIONI PER RIMUOVERE GLI ARTICOLI DI NOTIZIE NEGATIVE:

Se al momento ti trovi a dover gestire un articolo di notizie negativo con una posizione elevata su Google, ci sono tre modi per rimuovere il collegamento negativo dai risultati di ricerca:

1. Rimozione completa: se l’editore o l’amministratore di un sito di notizie accetta di rimuovere completamente l’articolo, anche il collegamento associato verrà rimosso dai risultati di ricerca. Questo è lo scenario ideale e la prima opzione che esaminiamo quando aiutiamo i nostri clienti. Se un sito rimuove completamente un articolo, verrà visualizzata una “pagina 404” come mostrato di seguito:

2. Deindicizzazione: se una notizia negativa viene deindicizzata, significa che il collegamento associato alla notizia verrà completamente rimosso dai risultati dei motori di ricerca. Il problema principale con l’articolo di notizie negative non è necessariamente il fatto che esista, ma piuttosto il fatto che sia altamente visibile nei risultati di ricerca. Nella maggior parte dei casi, avere il collegamento all’articolo negativo deindicizzato è un risultato altrettanto buono quanto la rimozione completa.

3. Redazione: In rari casi, una pubblicazione di notizie accetterà di oscurare (rimuovere) il tuo nome da una notizia negativa. È più probabile che ciò accada in situazioni in cui non sei l’obiettivo principale dell’articolo o se sei stato vittima di un crimine e l’articolo di notizie che discute l’incidente occupa una posizione elevata nei risultati di ricerca per il tuo nome. Se il tuo nome viene oscurato dall’articolo di notizie, il collegamento associato all’articolo verrà rimosso dai risultati di ricerca con il tempo.

COME RIMUOVERE GLI ARTICOLI DI NOTIZIE NEGATIVE:

È improbabile che i siti di notizie rimuovano un articolo dal loro sito Web, ma c’è sempre una piccola possibilità che lo facciano. I siti di notizie, i redattori e i giornalisti sono abituati a ricevere richieste di rimozione di articoli negativi e imbarazzanti, quindi è estremamente importante elaborare una strategia di rimozione adeguata.

Prima di tentare la rimozione di un articolo di notizie, dovresti considerare quanto segue:

Se sono presenti più articoli di notizie negative, documenta ogni URL e il relativo posizionamento nei risultati di ricerca. Questo ti aiuterà a organizzarti e a dare la priorità ai tuoi sforzi di rimozione.

Se sei a conoscenza di un solo articolo di notizie negative, copia e incolla il titolo dell’articolo in una ricerca su Google per assicurarti che non sia stato ripubblicato su altri siti.

Cerca modi per contattare il sito Web che ospita l’articolo e / o il giornalista che ha scritto l’articolo.

La maggior parte dei siti di notizie avrà una pagina “Contatti” dove puoi lasciare un messaggio.

La maggior parte dei giornalisti ti fornirà un modo per contattarli (via e-mail, Twitter, ecc.)

Se non è disponibile un metodo di contatto, fai una ricerca su Google per il loro nome e verifica se ci sono profili di social media (ad esempio Linkedin ) su cui puoi potenzialmente raggiungerli.

Quando ti rivolgi a un editore o giornalista, non iniziare mai il contatto in modo minaccioso, poiché ciò danneggerà notevolmente le tue possibilità di rimuovere l’articolo e potrebbe peggiorare il problema.

Se stai tentando di rimuovere un articolo di notizie negative che ha più di un paio d’anni, usalo a tuo vantaggio. Storicamente, i siti di notizie hanno maggiori probabilità di rimuovere le notizie più vecchie / obsolete rispetto a quelli più recenti.

È importante notare che in genere hai solo una possibilità per rimuovere l’articolo di notizie negative. Se non sei sicuro dell’approccio ottimale e desideri che uno dei nostri esperti di reputazione online tenti di rimuovere per tuo conto, non esitare a contattarci per una consulenza gratuita.

SOPPRIMERE O SPINGERE GLI ARTICOLI DI NOTIZIE NEGATIVE SU GOOGLE

La realtà è che la maggior parte delle pubblicazioni di notizie non rimuoverà, deindicizzerà o oscurerà il tuo nome da un articolo di notizie negative, lasciandoti nella posizione in cui devi cercare una soluzione alternativa. La seconda migliore strategia per riparare il danno causato da un articolo di notizie negative è sopprimerlo più in profondità nei risultati di ricerca di Google (pagina 2+) dove è improbabile che venga visto.

Il termine tecnico per questo processo è “soppressione del motore di ricerca”, che implica la creazione di una rete di nuove proprietà web positive per spingere verso il basso l’articolo negativo. Il lasso di tempo per eliminare un articolo di notizie negative alla pagina 2+ di Google varia notevolmente e dipende da diversi fattori. Nella maggior parte dei casi, la soppressione non è solo efficace nel rimuovere l’articolo negativo dalla prima pagina dei risultati di ricerca, ma funziona anche per rafforzare il tuo marchio personale e / o promuovere la tua attività in una luce positiva.

Esistono numerose strategie e tattiche per sopprimere un articolo negativo, come ad esempio:

Impostazione di profili Web 2.0 di alto livello e mantenerli attivi

Avvio di un blog personale o aziendale e pubblicazione di contenuti ottimizzati di alta qualità

Pubblicazione di comunicati stampa su proprietà web di alto livello

Pubblicare altri tipi di media, come video, interviste, podcast, ecc.

Ottimizzazione dei contenuti che già possiedi (ovvero il tuo profilo LinkedIn)

Diventare un guest poster su siti Web di terze parti credibili

RIASSUMERE:

La cosa più importante da ricordare quando si ha a che fare con un articolo di notizie negative su Internet è avere un piano ed essere razionali. Può essere facile provare un impeto di rabbia e trepidazione quando si legge un articolo negativo su di te o sulla tua attività. Invece, canalizza quell’energia nella creazione di una strategia per rimuoverla o sopprimerla.

