Cristian Nardi CEO “Privacy Garantita” Esperto numero uno in Italia in GOOGLE ASD e campagna SEO

Google ottiene oltre 86 milioni di visite mensili totali. È un sacco di traffico e un’opportunità di marketing che non puoi ignorare. Google Ads può aiutarti a raggiungere il tuo pubblico di destinazione tramite Ricerca Google, Google Maps, Google Play o YouTube. Non solo può darti una portata enorme, ma anche trasparenza e flessibilità per garantire che i tuoi sforzi di marketing abbiano il massimo impatto.

Infatti, secondo Search Engine Watch, oltre il 70% dei marketer di Google Ads prevede di spendere di più per le campagne PPC. Questa statistica mostra chiaramente che può funzionare.

Tuttavia, creare una campagna Google Ads redditizia richiede abilità ed esperienza. Inoltre, visto che sei impegnato a gestire un’attività, hai altre cose su cui concentrarti e migliorare le tue abilità di marketing PPC probabilmente non è molto in cima alla tua lista di cose da fare nel 2022. Quindi, per aiutarti a sfruttare Google Ads senza aggiungere altro al tuo carico di lavoro, abbiamo creato questo elenco delle 20 migliori agenzie di Google Ads. Alcuni si concentrano solo su PPC, mentre altri offrono una gamma di servizi di marketing.

20 delle migliori agenzie di annunci Google per il 2022:

La pubblicità dirompente è una delle migliori agenzie pubblicitarie di Facebook , ma può anche aiutarti con Google Ads. In qualità di partner di Google Ads Premier Agency, collaboreranno con te per comprendere i tuoi obiettivi aziendali e come questi avranno un impatto sui tuoi clienti. Lo trasformeranno quindi in una campagna Google Ads unica e autentica.

Siamo un Team specializzato nella cura della Reputazione online o, più comunemente detta, Web Reputation. Cristian Nardi esperto in Google ADS Attraverso l’utilizzo di applicazioni specifiche operiamo sia nella rimozione degli eventuali contenuti lesivi alla propria immagine presenti nel web, sia nella costruzione che nel mantenimento della reputazione digitale ottimale al fine di migliorare la propria credibilità, sia essa aziendale, professionale o anche solo personale, nel web stesso. Diritto all’oblio, protezione della privacy, web reputation, termini che fino a poco tempo fa erano completamente sconosciuti ai più,oggi stanno acquistando un peso sempre maggiore man mano che aumenta la consapevolezza di quanto la propria esistenza sul mercato sia direttamente dipendente dalla relativa reputazione online

Hanno aiutato centinaia di aziende ottimizzando i loro annunci. Utilizzando il tuo pubblico di destinazione, le offerte, il budget e la potenza dell’apprendimento automatico, aumenteranno l’efficienza e faranno crescere le tue campagne Google Ads.

Thrive Internet Marketing Agency è un’agenzia di marketing online pluripremiata che offre una vasta gamma di servizi, comprese le campagne PPC. Fondata nel 2005, la loro sede è in Texas, ma hanno uffici negli Stati Uniti.

In qualità di Premier Google Partner, sono un leader affidabile nelle campagne PPC. Se sei un’azienda di eCommerce che desidera raggiungere clienti pronti all’acquisto, i loro esperti PPC ti aiuteranno a configurare gli annunci di Google Shopping. Il loro team di specialisti certificati PPC di Google Ads può anche aiutarti a ottenere più traffico eseguendo audit PPC approfonditi per assicurarti che le tue offerte raggiungano il pubblico di destinazione giusto e che i tuoi annunci siano ottimizzati per Google.

Con sede ad Atlanta, LYFE Marketing è una società leader nella gestione dei social media che ti aiuta a ottenere più contatti e vendite creando campagne con le migliori prestazioni. Secondo il loro sito Web, hanno gestito più di 250 campagne PPC per i clienti. Ad esempio, per The Embroidery Store, sono riusciti a creare un ritorno sull’investimento di oltre il 160%.

In qualità di Partner certificato di Google, possono aiutarti a generare traffico di alta qualità e aumentare le conversioni con l’aiuto di Google Search Ads, Google Remarketing Ads e Google Shopping Services. I loro servizi includono la strategia iniziale della campagna, la creazione di annunci, la ricerca continua di parole chiave e la creazione di report.

Uno dei vantaggi della collaborazione con LYFE è che ti verrà assegnato un account manager di ricerca a pagamento dedicato. Questa persona sarà il tuo principale punto di contatto.

Per quanto riguarda i loro prezzi, addebitano una commissione di configurazione dell’account di $ 300 e la loro spesa pubblicitaria PPC mensile parte da $ 500. Tutto sommato, i loro servizi sono i migliori per le piccole imprese.

JumpFly è stato avviato da due amici d’infanzia quasi due decenni fa. Oggi sono un team di 40 dipendenti (di cui 34 specialisti certificati Google) e una delle principali agenzie di pubblicità digitale specializzate nella configurazione e gestione di account PPC per Google Ads.

Nel 2008, si sono classificati al primo posto su migliaia di fornitori nella Best PPC Management Company. Un’altra impresa impressionante è che Google News ha richiesto che il loro blog pubblicitario PPC venga elencato come una fonte credibile nella loro rete di notizie esclusiva.

Con sede a Chicago, si rendono conto che la qualità è importante quanto la quantità. Il loro obiettivo è aiutare i loro clienti ad attirare visitatori di siti Web di qualità e potenziali clienti. Prima di passare all’esecuzione tattica, creano una strategia unica specifica per la tua attività.

Uno dei vantaggi di lavorare con JumpFly è che non cercano di bloccarti con contratti. Invece, sono felici di optare per contratti mensili.

Ernst Media è un’agenzia di marketing digitale boutique con oltre 15 anni di esperienza. Possono aiutarti a ottenere risultati generalmente su tutti i canali PPC. Usano una struttura dei prezzi fissa e flessibile, senza costi di installazione.

In qualità di Partner di marketing certificato di Google, possono aiutarti con annunci della rete di ricerca, annunci display e annunci per lo shopping. Sono metodici nell’ottimizzazione e applicano un framework incentrato sui test continui. Ciò significa che ogni settimana i tuoi annunci sono migliori rispetto alla settimana prima. Oltre a Google Ads, possono anche aiutarti con SEO, strategie di contenuto e marketing sui social media.

Con sede a Denver, Volume Nine è un’agenzia di marketing digitale specializzata in PPC, social media e SEO. Ti aiuteranno a formulare e gestire una campagna Google Ads. Dalle parole chiave al testo pubblicitario agli inviti all’azione, si assicureranno che tu non solo riceva più traffico ma anche conversioni. Ad esempio, hanno aiutato il Westline Village a vendere 175 case a schiera un anno prima del previsto semplicemente sfruttando Google Ads e il content marketing.

Il loro primo obiettivo è comprendere gli obiettivi che hai impostato per la tua campagna Google Ads. In altre parole, quali azioni vuoi incoraggiare il tuo pubblico di destinazione a intraprendere. Forti di questa conoscenza, sono pronti a identificare le parole chiave che i tuoi acquirenti utilizzeranno durante le ricerche su Google. Possono anche aiutarti a configurare Google Analytics e i tag in modo che il rendimento della tua campagna possa essere monitorato con precisione.

Con sede in Florida, Evestar è un’agenzia di marketing eCommerce che offre una vasta gamma di servizi che includono email marketing, SEO, branding, creatività pubblicitaria, marketing di influencer e acquisto di annunci Google. È stata fondata da Lolita Petrossov, un’esperta di marketing digitale ed eCommerce in crescita che ha lavorato ad alcune delle più grandi trasformazioni del marchio.

In qualità di importante agenzia di eCommerce, possono aiutare le aziende di tutte le dimensioni a trasformarsi in macchine redditizie. Ad esempio, per Noli, azienda leader di abbigliamento sportivo, hanno stabilito una presenza significativa su Google attraverso campagne di remarketing display e campagne di shopping intelligente. Ciò ha contribuito ad aumentare le vendite di quasi il 300%.

Social Hustle è specializzato in annunci di ricerca, annunci video, annunci per dispositivi mobili e annunci per acquisti. Possono aiutarti con gli annunci di servizi locali, il retargeting dell’elenco dei clienti, l’ottimizzazione del tasso di conversione, gli annunci di Google Maps e il remarketing.

Non solo sono un Premier Google Partner, ma i membri del loro team hanno anche completato una serie di certificazioni pertinenti che includono Google Ads Search, Google Ads – Measurement, Google Ads Display e Shopping Ads. Ad oggi, hanno gestito più di $ 10 milioni di spesa pubblicitaria. Ancora più importante, però, hanno prodotto risultati impressionanti. Hanno generato oltre $ 35 milioni di entrate e creato ancora di più in impressioni.

Rendendosi pienamente conto che la ricerca a pagamento può essere più costosa che efficace se non viene implementata correttamente, eseguiranno test e analisi approfonditi. Spenderanno il tuo budget di marketing solo dove sarai in grado di creare un profitto.

Fondata nel 2009, WebFX è una delle migliori agenzie di marketing di eCommerce che può aiutare a far crescere il tuo marchio. Hanno uffici in oltre 10 città del Nord America e un team di oltre 200 esperti di marketing, sviluppatori e designer pluripremiati pronti ad aiutarti a creare una strategia personalizzata. Oltre a PPC, offrono un’ampia gamma di servizi che includono SEO, pubblicità sui social media, Facebook Marketplace for Business e ottimizzazione dei prodotti Amazon.

In qualità di Certified Google Premier Partner, possono aiutarti a utilizzare Google per aumentare il traffico e le vendite. Ad oggi, hanno gestito oltre 650 campagne clienti e possono aiutarti a sfruttare al meglio il tuo patrimonio immobiliare nei risultati di ricerca con Google Ads e Google Shopping.

Uno dei vantaggi di lavorare con WebFX è che avrai il tuo account manager dedicato che ti aiuterà a sfruttare i tuoi annunci. Dalla creazione dei tuoi annunci alla loro gestione, il tuo account manager si occuperà di tutto.

Per quanto riguarda i loro prezzi, stai guardando un minimo di circa $ 1.750. Ciò include un investimento iniziale di $ 1.000 e una commissione di gestione di un mese.

Con sede a Colorado Springs, SocialSEO è considerata una delle migliori agenzie di marketing digitale in America. Sebbene il loro nome possa suggerire che si concentrino solo sulla SEO, sono un Premier Google Partner e possono anche aiutarti con Google Ads.

Non importa se sei una piccola start-up o un’azienda Fortune 500, creeranno una strategia pubblicitaria digitale personalizzata per la tua attività. Oltre ad aiutarti con Google Ads, possono anche aiutarti ad espandere la tua copertura concentrandoti su Amazon Ads e Microsoft Bing Ads.

Oltre ad essere un Premier Google Partner, Titan Growth è anche un Google All-Star Partner, una delle pochissime agenzie a vantare entrambi i titoli. Una delle caratteristiche che li distingue dalle altre agenzie è che si concentrano sull’ottimizzazione continua. Quindi, non è mai un approccio “imposta e dimentica”. Per aiutarti a fare offerte informate e competitive, ti aiuteranno con la ricerca di parole chiave in corso. Utilizzeranno quindi i test A/B e monitoreranno costantemente per garantire che i tuoi annunci abbiano un’elevata percentuale di clic.

Tuttavia, non si tratta solo di indirizzare il traffico verso il tuo sito web. Titan Growth può anche aiutarti a ottenere il traffico più qualificato e pertinente con l’aiuto del targeting per pubblico. Ti aiuteranno a raggiungere il target tenendo conto di caratteristiche come età, sesso e reddito in modo da poter perfezionare il tuo pubblico di destinazione.

Sul loro sito Web, pubblicizzano anche che puoi ricevere un audit dei media a pagamento gratuito e un’analisi delle opportunità. Quindi, se non sei sicuro di essere pronto a investire in campagne a pagamento in questa fase, questo può essere un buon punto di partenza.

SmartSites è stato avviato più di 10 anni fa da due fratelli. Non solo condividono gli stessi genitori, ma anche la passione per il mondo digitale.

Durante oltre 10 anni di attività, hanno aiutato i clienti di tutto il mondo a generare più traffico. Oltre a SEO, web design e PR digitali, possono anche aiutare le aziende con campagne PPC. Ad esempio, per NJ Lux Real Estate, sono riusciti ad aumentare il traffico totale del 543%, mentre anche le loro conversioni hanno goduto di un aumento significativo di oltre il 60%.

In qualità di Premier Google Partner, il loro team di esperti PPC può aiutarti a creare una strategia basata sui dati. Alcuni dei loro altri servizi includono offerte avanzate, segmentazione del mercato, analisi di esperti, remarketing e rapporti in tempo reale.

KlientBoost sa che quando si tratta di marketing non si tratta solo di fare soldi, ma anche di risparmiare denaro dove è possibile. Di conseguenza, hanno aiutato centinaia di aziende non solo ad aumentare le conversioni, ma anche a ridurre il costo per conversione (e hanno più di 600 recensioni da mostrare per il loro duro lavoro). Ad esempio, per Base, sono riusciti a ridurre il costo per conversione di quasi il 60%.

Una cosa che li distingue dalle altre agenzie del nostro elenco è che hanno effettivamente creato il proprio software per ottimizzare le campagne Google Ads dei loro clienti. Con l’aiuto di Kite, possono individuare punti deboli e opportunità che altri marchi potrebbero perdere.

Sia che tu voglia una configurazione di Google Ads una tantum o abbia bisogno di una gestione continua di Google Ads, offre ai propri clienti diverse opzioni. Sebbene non sia necessario disporre di una spesa minima o massima specifica, i loro clienti in genere spendono da $ 5.000 a $ 1 milione al mese.

WebMechanix è un Google Premier Partner e una delle principali società di ottimizzazione del tasso di conversione (CRO). Su Clutch, hanno ricevuto più di 30 recensioni e vantano un punteggio medio di 4,8. I casi di studio sul loro sito Web sono un’ulteriore prova che sanno cosa stanno facendo. Ad esempio, hanno aiutato un cliente che vende libri di cucina individuali ad attingere ad aziende interessate ad acquistare libri di cucina all’ingrosso poiché questo approccio sarebbe stato più redditizio. Specificando la quantità del prodotto a livello di parola chiave (tra le altre cose) sono riusciti ad aumentare il tasso di conversione di oltre il 160% riducendo il costo per lead del 37%.

Tutto sommato, sono una delle scelte migliori per le aziende medio-grandi. Oltre alla gestione del PPC, possono anche aiutare la tua azienda con design, esperienza utente, copia e SEO per citarne solo alcuni.

Megethos è un’agenzia di gestione dei media a pagamento pluripremiata che può aiutarti a creare, gestire e ottimizzare le campagne PPC su più canali. In qualità di partner di Google, possono aiutarti con le campagne di ricerca di Google, gli annunci per lo shopping, le campagne di ricerca multilingue, le strategie di offerta, i test A/B e molto altro ancora.

Il loro approccio può essere suddiviso in sei fasi. Tutto inizia con un audit completo di 50 punti che esamina un’ampia gamma di fattori che includono testo pubblicitario, pubblico, dati demografici e spesa pubblicitaria. Durante la fase di scoperta, analizzeranno anche i dati storici sul rendimento delle precedenti campagne di ricerca a pagamento per vedere cosa ha funzionato e cosa può essere migliorato. Solo dopo aver raccolto tutti questi dati inizieranno a elaborare strategie. Quindi, dopo aver lanciato la tua campagna, continueranno a misurare le tue campagne in tempo reale e ad adeguare il tuo budget per ottenere risultati ottimali.

Uno dei principali vantaggi di lavorare con loro è che sono specializzati nella gestione dei media a pagamento e nel CRO. Preferiscono anche lavorare con aziende che hanno già in atto strategie a pagamento esistenti. Quindi, se il tuo obiettivo è ottimizzare la tua attuale campagna Google Ads e nient’altro, questa può essere una buona scelta.

Voy Media è un’agenzia a servizio completo basata sulle prestazioni che “parla correntemente Internet”. Secondo loro, parlano anche tutti i dialetti di Google e possono aiutarti con la ricerca di parole chiave, l’automazione delle offerte, il retargeting e l’analisi in tempo reale per citarne solo alcuni.

Uno dei vantaggi di lavorare con Voy Media è che avrai un account manager dedicato e uno stratega principale che lavorerà con te uno contro uno. Se hai intenzione di utilizzare il marketing multicanale, sono un’ottima scelta in quanto possono anche aiutarti con il marketing di Amazon, gli annunci di Facebook e molte altre piattaforme, persino TikTok e Snapchat.

Che tu sia una start-up, già più affermata o un’azienda Fortune 500, possono sostanzialmente aiutarti con tutto ciò che riguarda la pubblicità. Ad esempio, per TheraBox hanno creato una strategia di abbonamento per scalare in modo efficiente su Google Ads. I risultati sono stati un aumento del 70% delle entrate e una diminuzione del 26% della spesa pubblicitaria. Ci sono molti altri casi di studio sul loro sito Web che dimostrano perché sono così popolari.

Ignite Visibility è stato lanciato nel 2013 e ha sede a San Diego, in California. Durante il loro periodo di lavoro, hanno ricevuto numerosi premi per i loro servizi e il loro sistema proprietario di previsione del marketing digitale che aiuta i loro clienti a raggiungere i loro obiettivi. Infatti, nel 2020 sono state nominate da 10BestPPC la migliore azienda di PPC negli USA. In qualità di partner principale di Google in uno speciale programma pilota, attualmente collaborano con più di 150 clienti PPC e pubblicità online.

Per quanto riguarda il loro servizio Google Ads, possono aiutarti a indirizzare traffico di alto valore concentrandoti su un preciso intento di targeting. Hanno anche un team interno di autori di contenuti in grado di creare testi per i clienti in grado di guidare le conversioni in modo efficace. Oltre a Google Ads, possono anche offrire e-mail marketing, SEO, social media, PR digitali, campagne interattive e ottimizzazione del tasso di conversione (CRO).

Uno dei vantaggi di lavorare con loro è che, anche se lavorano con aziende di tutte le dimensioni, terranno comunque conto dei requisiti della tua attività per creare un contratto personalizzabile.

Single Grain è un’agenzia di marketing digitale che ha una conoscenza approfondita di Google Ads e di altre forme di media a pagamento. In qualità di Google Premier Partner, hanno gestito campagne Google Ads in quasi tutti i settori e hanno collaborato con artisti del calibro di Airbnb, Uber e Random House.

Il loro team di esperti PPC certificati ti aiuterà a creare una strategia Google Ads personalizzata implementando le migliori pratiche di Google e tenendo presenti i tuoi obiettivi specifici. I loro servizi includono la scoperta approfondita delle parole chiave, il monitoraggio delle campagne in corso e rapporti regolari sullo stato di avanzamento della campagna.

Per quanto riguarda i prezzi, ogni progetto che completano è fatto su misura, il che significa che beneficerai anche di prezzi personalizzati.

Se sei una start-up o un’azienda di livello intermedio che cerca di scalare rapidamente, puoi anche dare un’occhiata a Push Group. Secondo il loro sito Web, sono stati i Premier Partner più riconosciuti di Google negli ultimi 12 anni. Alcuni dei loro risultati includono la vittoria del premio per la più alta soddisfazione dei clienti di Google nell’area EMEA. Inoltre, poiché hanno accesso alle versioni beta più recenti e lavorano direttamente con il motore di ricerca, avrai anche accesso alle funzionalità e agli strumenti più recenti.

Con sede a Brighton, nel Regno Unito, Hello Seed è una delle migliori agenzie Google Ads per le piccole imprese. Combinano analisi dei dati, automazione algoritmica, psicologia e creatività per creare campagne Google Ads uniche per i loro clienti.

In qualità di Google Premier Partner, possono aiutare le aziende con Google Shopping, Google Search Ads, Google Display Ads e Remarketing Ads. Ad esempio, per World of Books, il più grande rivenditore di libri di seconda mano nel Regno Unito, sono riusciti ad aumentare le proprie entrate di un enorme 1.029% su base annua con l’aiuto di Google Ads e Google Shopping.

