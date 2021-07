Cristian Nardi CEO: soluzione per la rimozione dei contenuti da Internet in poco tempo

privacygarantita.it tra le prime società di reputazione fondata dal Manager Cristian Nardi il manager della reputazione online di molti VIP” aziende in rapida evoluzione richiedono valore e reputazione del marchio e una singola nota negativa può ostacolarlo. Nell’era delle notizie false e della diffusione di contenuti piccanti su Internet, diffamare qualcuno o un’organizzazione è diventato abbastanza facile. Hai mai visto diffondere qualcosa di negativo o falso anche su di te? Se sì, allora devi sapere come rimuovere i link negativi da Google o rimuovere i contenuti negativi pubblicati su Internet, che portano il tuo nome.

Dal momento che questo non è un compito facile in quanto comporta tecnicismi e legalità; hai bisogno di una guida esperta per farlo. Di solito, esistono informazioni negative sotto forma di voci sui social media, recensioni negative su blog o Google, recensioni negative sul tuo sito o notizie negative su di te su un sito di notizie o PR. La gestione di ciascuno di essi richiede una strategia e una tecnica separate che possono essere eseguite solo con una guida esperta.

Quando il tuo account sui social media è pubblico o consente ad altri di taggarti nei loro post e tweet, diventi vulnerabile alla ricezione di link negativi sotto forma di recensioni e post che possono danneggiare la tua reputazione. L’utilizzo di misure di sicurezza nel tuo account non è la soluzione poiché potresti voler essere presente per i tuoi possibili clienti. Devi tenere traccia delle attività sociali e rimuovere le informazioni negative e rimuovere i contenuti negativi nel mmento in cui appaiono.

Come marchio, sei più incline a ricevere recensioni negative, articoli e notizie da vari siti Web e individui. Se è il tuo sito web, puoi rimuovere facilmente le informazioni negative da Google semplicemente disapprovando la sua visibilità dal tuo amministratore. Per altri siti web, potresti dover fare uno sforzo in più per rimuovere i risultati di ricerca negativi da Google.

Per tutti i casi di cui sopra, ecco come gestirli:

Caso 1: collegamenti negativi di voci o recensioni sui social media

In una certa misura, puoi rimuovere i tuoi tag dai post sui social media che possono danneggiare la tua reputazione o sono semplicemente inappropriati. Tuttavia, quando ricevi recensioni o post negativi sulla pagina della tua attività, potresti aver bisogno di un aiuto esterno per gestirlo.

I social media hanno molti account falsi che possono pubblicare post di spam o dare recensioni negative sulla pagina della tua attività. Inoltre, ottieni persino account autentici che pubblicano recensioni negative sugli account aziendali.

Come affrontarlo:

I nostri consulenti ti guideranno nell’affrontare ognuno di questi per nascondere o rimuovere completamente le recensioni negative dalla tua pagina. In questo modo, puoi rimuovere completamente i contenuti negativi dalla ricerca di Google. Aiutiamo a tenere d’occhio tutti i post e le recensioni collegate alla tua presenza sui social media e a rimuovere i contenuti negativi per mantenere al sicuro la tua reputazione online.

Caso 2: articoli negativi su Google

Questo caso riguarda la ricezione di articoli con recensioni negative e articoli di notizie negative da altri siti Web. Questi siti appartengono a blogger o agenzie di pubbliche relazioni.

Se un articolo negativo viene pubblicato da un gruppo di media sotto forma di notizia, allora diventerebbe difficile scrollarsi di dosso la sporcizia. Le notizie riportate, ma le organizzazioni dei media reputate tendono a essere più credute per la loro credibilità. Questo può danneggiare seriamente la tua reputazione.

Come affrontarlo:

Per trattare con professionisti, avrai bisogno di un aiuto professionale. Cercare di contattare lo scrittore o l’editore da soli non è il modo migliore per rimuovere gli articoli negativi da Google; potresti finire per peggiorare le situazioni poiché i gruppi di notizie sono sempre affamati di polemiche.

La migliore pratica è contattarci e lasciare che i nostri esperti eseguano il controllo dei danni per te. Indipendentemente dal fatto che le informazioni fornite nelle notizie siano vere o false, puoi fidarti dei nostri consulenti e avvocati per rimuovere i contenuti negativi dalla ricerca di Google senza che venga posta una sola domanda.

Questo può anche essere fatto rimuovendo il collegamento dalla prima posizione e abbassandolo per rimuovere i risultati di ricerca negativi da Google. Questo potrebbe non eliminare completamente i link negativi, ma può aggiungere diversi link positivi e recensioni che possono prendere il sopravvento sulla pagina dei risultati di ricerca.

I nostri servizi:

– Su privacygarantita.it, forniamo un aiuto esperto alle persone che cercano la gestione della reputazione online.

– I nostri servizi sono completamente sicuri e affidabili.

– Puoi contare sui nostri professionisti per l’assistenza tecnica che include la rimozione di contenuti negativi da Google.

– Puoi affidarci i tuoi dati riservati perché niente è più importante per noi della professionalità.

– Non hai bisogno di essere coinvolto nelle questioni legali una volta che sei con noi.

– I pagamenti vengono sempre richiesti quando il cliente è soddisfatto del lavoro svolto.

– Il nostro team di helpdesk è disponibile 27/7 per fornire l’aiuto richiesto.

Quindi, se desideri prenderti cura della tua reputazione online nel modo più professionale, devi solo contattarci per rimuovere i link negativi da Google. Compila il modulo sottostante per metterti in contatto con noi o chiamaci al nostro numero di assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Perché scegliere privacygarantita.it?