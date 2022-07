Cristian Nardi esperto Web Reputation in Italia

Privacy Garantita ha come obiettivo la difesa della reputazione online di aziende e privati grazie ad un “know how” sperimentato negli anni e ad un team multidisciplinare che garantisce risultati certi e tangibili. Operiamo nella più completa riservatezza e discrezione che il segreto professionale ci impone. qui trovi il sito

La nostra non è un’attività di “pulizia del web” ma di ripristino della correttezza dell’informazione.

Lavoriamo affinchè l’informazione lesiva (articolo su testata o blog, commento, video o foto sui social networks etc.) a tuo danno visibile sui motori di ricerca principali (Google,etc.), venga eliminata definitivamente per salvaguardare la tua reputazione

Perchè è importante?

Tutti noi appena conosciamo qualcuno o qualche azienda cerchiamo su Google referenze ed informazioni. Internet quindi permette agli utenti in autonomia di accedere ad informazioni, siano esse vere o no. Se un’informazione pubblicata in Internet però è falsa o non aggiornata, questa può comportare grandi danni alla persona o all’azienda.

Una “notizia falsa” quindi rimane in eterno sul web se non viene rimossa e non si interviene. Un commento negativo su un social network, forum etc. può distruggere anni di buona reputazione, far saltare affari ed imprese e penalizzare il fatturato.

Che danno provoca alla persona una notizia falsa sul web e quanto costa ad un’azienda una cattiva pubblicità e quindi reputazione?

Come funziona – steps operativi:

Richiesta di informazione

Il cliente (azienda o persona fisica) ci contatta segnalandoci l’articolo/articoli, il commento/i, video, foto lesivi sul web che vorrebbe rimuovere Verifica ed analisi reputazionale

Effettuiamo quindi una ricognizione approfondita e relativa analisi reputazionale con metodologia Osint per individuare tutte le lesività e per fornire al nostro studio legale partner i riferimenti delle pagine web ospitanti le lesività per agire legalmente. Condividiamo e decidiamo con il cliente le lesività sulle quali agire emerse dall’analisi reputazionale Fornitura quotazione e documentazione contrattuale

Forniamo quindi al cliente la quotazione dell’intervento ed un contratto dove indichiamo gli obblighi della società con l’interessato. In questo contratto, è specificata l’informazione o le informazioni da eliminare, il tempo stimato, il prezzo e la garanzia di successo con onestà e trasparenza. Definizione strategia legale, comunicativa ed informatica

Decidiamo la strategia da attuare e costruiamo il team dedicato che seguirà il cliente. Il team è formato da più figure specializzate (legale, ingegnere informatico, social media manager, ghostwriters, psicologa-coach, addetta stampa etc.). Tutte le figure concorrono al raggiungimento dell’obiettivo grazie al nostro collaudato know – how di anni di lavoro in questo settore.

Durante il lavoro semestrale o annuale di miglioramento della reputazione vengono effettuate più analisi reputazionali per la verifica costante dei risultati Obiettivo raggiunto!

Le informazioni lesive sul web sono state rimosse totalmente oppure sono arretrate oltre la seconda pagina dei motori di ricerca, limitandone la visibilità. Mantenimento dei risultati

La tua reputazione online ed offline è migliorata sensibilmente e la tua identità digitale è stabile. Ora è necessario mantenere i risultati sempre con contenuti ed attività di qualità