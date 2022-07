Cristiana Capotondi è incinta a 42 anni? Diva e Donna lancia il gossip!

La popolare attrice aspetta il suo primo bambino a 42 anni? L’ultimo scoop

Anche oggi è uscito in tutte le edicole il magazine Diva e Donna. All’interno dell’ultimo numero c’è un articolo dedicato interamente alla popolare attrice Cristiana Capotondi. E nel suddetto articolo è stato lanciato uno scoop vero e proprio su quest’ultima. Di cosa si tratta? In pratica il magazine di gossip è venuto a conoscenza che la donna pare sia rimasta incinta all’età di 42 anni. Se così fosse per lei sarebbe il primo figlio:

“Compirà 42 anni il prossimo settembre Cristiana Capotondi…Sarà un compleanno che ricorderà per tutta la vita: l’attrice è in dolce attesa del suo primo figlio…”

Cristiana Capotondi diventerà presto mamma per la prima volta? Il nuovo gossip

Il settimanale Diva e Donna, dopo aver lanciato la clamorosa indiscrezione sul fatto che la popolare attrice pare sia incinta del suo primo figlio all’età di 42 anni (li compirà il prossimo settembre), ha anche colto la palla al balzo per svelare un altro retroscena. In pratica il magazine di gossip è venuto a conoscenza che l’attrice pare stia passando questo periodo di dolce attesa in tutta tranquillità nella campagna Senese:

“Questi mesi di gravidanza li sta trascorrendo nel casale immerso nella campagna del Senese (tra ulivi e girasoli)…”

Ovviamente al suo fianco c’è anche il suo compagno Andrea Pezzi, con il quale fa coppia dal lontano 2006. Quest’ultimo ha lavorato per diversi anni in Tv, ma ormai da tempo si è buttato nell’imprenditoria aprendo ben 4 aziende, di cui 3 rivendute.

La vita privata dell’attrice: “Ha avuto il suo periodo di castità” rivela Diva e Donna

Il magazine edito da Cairo Editore ha poi ricordato ai lettori che Cristiana Capotondi ha affrontato diverse fasi nella sua vita, tra le quali quella legata alla castità:

“Lei e il compagno sono stati casti per alcuni mesi solidificando la coppia, almeno stando a quanto affermato dai diretti interessati…”

E sulla maternità invece il magazine ha ricordato che l’attrice ha sempre avuto le idee molto chiare, asserendo quanto segue: “Nella nostra cultura la maternità sembra necessaria nella vita di una donna…Ma ci sono anche altri modi per realizzare l’istinto materno…”

