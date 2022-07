Cristiana Capotondi incinta: “Me l’ha detto a sorpresa”, a raccontarlo è…

Il pasticcere di Amalfi Nicola Pansa rivela: “Sì, l’attrice aspetta un figlio”

In questi giorni una delle notizie più chiacchierate è quella che vedrebbe Cristiana Capotondi incinta dello storico compagno Andrea Pezzi. I due sono da sempre estremamente riservati e infatti l’indiscrezione sul lieto evento non è arrivata da nessuno dei due. Inoltre la coppia non ha ancora né confermato né smentito la notizia. Intanto però sembra ormai quasi certo che l’attrice sia in dolce attesa. A confermarlo infatti è Nicola Pansa, famoso pasticcere di Amalfi, sulle pagine del settimanale Di Più Tv.

“Sì, Cristiana Capotondi aspetta un figlio”

rivela il maestro dolciario tra i più famosi d’Italia. “Si tratta di una rivelazione che Cristiana mi ha fatto a sorpresa” continua Pansa.

Cristiana Capotondi se l’è lasciato sfuggire: ecco come avrebbe rivelato di aspettare un bambino

Ma com’è andata di preciso tra l’attrice e il pasticcere Nicola Pansa? A raccontarlo è proprio lui. Il maestro dolciario, che è titolare della storica pasticceria Pansa di Amalfi, spiega che Cristiana Capotondi è entrata nel suo locale ed ha ordinato un dolce che si chiama “Delizia al limone”. Visto che questo dolce è fatto con i limoni di Amalfi il pasticcere ha consigliato all’attrice di accompagnarlo con il loro liquore tipico, il limoncello. Stando però a quanto racconta Nicola Pansa l’attrice avrebbe risposto: “Non posso bere alcolici, sto aspettando un bambino”. Da qui dunque sembrano proprio non esserci più dubbi sulla gravidanza dell’attrice che arriva all’età di quasi 42 anni (che Cristiana compirà a settembre).

Momento d’oro per l’attrice tra vita privata e lavoro

Questo per Cristiana Capotondi è un periodo davvero speciale. Sul privato procede a gonfie vele la storia d’amore con il fidanzato storico Andrea Pezzi con il quale sta trascorrendo le vacanze in Costiera Amalfitana. E adesso pare proprio che la loro famiglia sia pronta ad allargarsi con l’arrivo di un figlio. Sul lavoro poi come sempre la Capotondi è richiesta ovunque. Dopo il grande successo della serie tv Le fate ignoranti, con Luca Argentero, su Disney+, l’attrice è pronta per nuovi entusiasmanti ruoli. Il più importante però arriverà presto: quello di mamma!

