cristiano-malgioglio,-dagospia-lancia-la-bomba:-“e’-stato-…”

Si sta tanto parlando nelle ultime ore dell’indiscrezione lanciata da Dagospia e che riguarda un celebre artista italiano ovvero Cristiano Malgioglio. Nello specifico secondo quanto emerso nelle ultime ore il celebre cantautore in passato sembrerebbe essere stato sposato con una donna molto famosa. Ma esattamente, di chi stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Cristiano Malgioglio sposato con una donna in passato?

Cristiano Malgioglio sposato in passato con una donna molto famosa? E’ questa l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore e resa nota nello specifico dal portare diretto da Roberto D’Agostino ovvero Dagospia. Non si tratterebbe di una donna qualsiasi ma di un’attrice francese molto famosa ovvero Maria Schneider prematuramente scomparsa all’età di 58 anni nel mese di febbraio del 2011. Stiamo quindi parlando dell’attrice francese particolarmente nota al pubblico per aver interpretato il personaggio principale in Ultimo Tango a Parigi, pellicola di grande successo che porta la firma del celebre regista Bernardo Bertolucci. Malgioglio e la Schneider si sarebbero conosciuti all’interno di un programma radiofonico su Radio 1, programma in cui proprio Cristiano Malgioglio si occupava di intervistare grandi star come ad esempio Brigitte Bardot.

Le dichiarazioni di Cristiano Malgioglio sull’attrice

Cristiano Malgioglio e Maria Schneider sono stati legati da un profondo affetto e lo stesso Cristiano Malgioglio ne ha parlato nel corso di varie interviste rilasciate nel corso degli anni. Nello specifico nel corso di un’intervista rilasciata al celebre programma della domenica Rai ovvero Domenica In l’artista aveva rivelato “Non l’ho mai detto ma probabilmente sarebbe stata la donna della mia vita. Forse è stato un amore platonico. Ogni volta che ci vedevamo io tremavo sempre“. E ancora, sempre nel corso di una passata intervista Malgioglio aveva dichiarato “Non so perché, ma di me imparò a fidarsi. ‘Tu mi incuriosisci perché sei identico a me‘, mi disse. Non ho mai capito cosa volesse dire, fatto sta che accettò di farsi intervistare e nacque una bella amicizia. Si confidava con me, trascorrevamo il Capodanno insieme. Pensi che abbiamo addirittura inciso un disco insieme”.

L’indiscrezione di Dagospia

“Gira voce che Cristiano Malgioglio si sia sposato anni orsono con una donna. Alcune persone sono sicure che si sia sposato in gran segreto con la compianta Maria Schneider, l’icona di Ultimo Tango a Parigi. Con lei incise anche un disco e ogni sera cenavano insieme Milano” , queste nello specifico le parole riportate dal portale Dagospia. E’ molto importante precisare che si tratta di semplici indiscrezioni ma di nulla di confermato.