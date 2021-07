Cristiano Malgioglio disperato per Raffaella Carrà: “Non ci posso credere”, spunta un retroscena inedito

Cristiano Malgioglio disperato per la morte di Raffaella Carrà: “Non ci posso credere”.

Cristiano Malgioglio addolorato per la morte di Raffaella carrà (fonte instagram)

Raffaella Carrà è scomparsa lunedì 5 giugno, questa una notizia davvero sconvolgente che ha lasciato tutti senza parole. All’età di 78 anni, la regina delle televisione italiana ci ha lasciato. La notizia della sua morte è stata data da Sergio Japino, il compagno di vita di Raffaella, che ai microfoni di Ansa, ha rilasciato queste parole: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

Una terribile scomparsa che ha lasciato tutti amareggiati e molti, soprattutto i suoi colleghi di lavoro, hanno voluto lasciarle un dolce messaggio. Tra i tanti messaggi riportati, c’è anche quello di Cristiano Malgioglio che è apparso disperato per la scomparsa dell’artista e ha scritto un messaggio social in cui è ben evidente il dolore provato.

Cristiano Malgioglio disperato per la scomparsa di Raffaella Carrà: il messaggio mette i brividi

La morte di Raffaella Carrà ha sconvolto tutti, e molti suoi colleghi e non solo, hanno voluto dedicare un dolce pensiero alla regina della tv. Anche Cristiano Malgioglio ha riportato un messaggio sui social, in cui è ben evidente il dolore provato per la scomparsa di Raffaella.

Proprio sul suo canale social, Malgioglio ha lasciato un messaggio, svelando anche un aneddoto accaduto negli ultimi mesi: “Raffaella, amore mio, sono disperato.. non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca anche il cuore. Ti avevo sentita qualche mese fa, ricordo che mi avevi detto ‘Cristiano quando arrivi tu la tv cambia colore, ti prego, non cambiare mai’… non mi aspettavo di avere questo dolore”, ha scritto a corredo di un immagine di anni fa, in cui è insieme a Raffaella.

L’amatissimo cantante ha manifestato il suo pieno dolore attraverso le parole, raccontando di aver sentito la Carrà qualche mese fa e di aver ricevuto da parte sua delle parole che l’hanno fortemente emozionato.