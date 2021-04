Cristiano Malgioglio, ha 3 figli segreti | Confessione che spiazza

Il musicista Cristiano Malgioglio può vantare una lunghissima carriera che l’ha visto comporre brani per alcuni dei nostri più apprezzanti cantanti come Orietta Berti e Raffaella Carrà. Da diverso tempo è diventato anche un noto volto televisivo partecipando come opinionista o concorrente a diversi show. C’è però un aspetto ancora sconosciuto di lui: è padre di tre figli, ecco chi sono

Cristiano Malgioglio ha iniziato la sua fulgida carriera firmando grandi brani musicali per alcuni dei nostri cantanti più noti e amati. Suoi sono i testi di L’importante finire e Ancora Ancora Ancora interpretati da Mina. Ha anche scritto per Iva Zanicchi Chi (Mi darà) e Ciao Cara Come stai?

Ora però, lo vediamo spesso in televisione come opinionista o concorrente di qualche show. Ha infatti partecipato tre volte al Grande Fratello Vip con grandi consensi. Nonostante la sua nota esuberanza c’è però un lato della sua vita privata che è rimasto sempre un po’ nascosto.

Cristiano Malgioglio e il Gf VIP

Come accennato Cristiano Malgioglio è stato nuovamente concorrente dell’edizione 2020 del noto reality di Canale 5, l’aveva già fatto in passato, nel 2017 per la versione Vip e nel 2015 per quella canonica e ha poi deciso di ripetere l’esperienza spinto sia dai fan che dall’amico Signorini. Inoltre il simpatico opinionista aveva conservato un ricordo molto positivo dalle precedenti adesioni.

Tante persone avevano avuto modo di conoscerlo, di ridere alle sue battute e di apprezzare le sue bizzarre mise e gli onnipresente occhiali scuri. Il paroliere è diventato un po’ un personaggio all’interno del programma, anche se non ha mai vinto. Per quanto riguarda l’ultima edizione è stato interpellato per risollevare gli ascolti dal momento che è sempre piaciuto moltissimo. Purtroppo, poco prima di Natale è stato eliminato dopo essersi scontrato al televoto con Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.

Nella vita di questo intrattenitore non ci sono solo gli spettacoli e le canzoni, Malgioglio infatti ha rivelato di avere dei figli. Ecco cosa ha rivelato

LEGGI ANCHE—-> Gemma Galgani: il dramma di non avere avuto figli | La triste verità

LEGGI ANCHE—-> Platinette: drastico dimagrimento di 30 kg. | Ecco come ha fatto

Ecco chi sono i figli di Malgioglio

In un’ intervista a Visto il cantante ha raccontato dei tre giovani di origine cubana che mantiene a distanza. Omara è la più piccola dei tre e quella a cui è più affezionato. “Le sono molto legato” ha ammesso. Oltre a lei segue anche William e Riccardo.

La decisione è stata presa diversi anni fa, ma per suo volere non l’ha mai resa pubblica. “Ora sono adulti, sono fiero di averli aiutati a crescere. Non li ho adottati, ma li considero figli miei” ha poi concluso aggiungendo che si reca spesso in trasferta a Cuba per incontrarli.

L’articolo Cristiano Malgioglio, ha 3 figli segreti | Confessione che spiazza proviene da Political24.