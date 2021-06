cristiano-malgioglio,-il-racconto-sulla-sua-vita-privata-mai-svelato-prima

Cristiano Malgioglio a Verissimo, lo scorso gennaio, ha raccontato un aneddoto particolare sulla sua vita privata: non tutti conoscevano il retroscena.

Spunta un retroscena sulla vita privata di Cristiano Malgioglio mai svelato prima: l’ha raccontato il cantante e volto televisivo a Verissimo lo scorso gennaio 2021

Cantautore, paroliere e celebre personaggio televisivo: Cristiano Malgioglio è uno degli uomini più famosi d’ Italia. Ha realizzato brani che hanno avuto un enorme successo nel nostro paese ed ha scritto, inoltre, canzoni per artisti di grande fama come Orietta Berti, Marcella Bella, Mina, Adriano Celentano e tanti altri. E’ stato ultimamente volto del Grande Fratello VIP come concorrente e commentatore, in diretta su Rai Uno, della finale dell’Eurovision Song Contest 2021. E’ stato ospite di Verissimo: a Silvia Toffanin ha svelato dei retroscena sulla sua vita privata.

Cristiano Malgioglio è stato ospite di Silvia Toffanin, a Verissimo, lo scorso gennaio 2021. Il celebre cantante e noto personaggio televisivo ha raccontato ai microfoni di Canale 5 di esser stato male a causa della pandemia: “Avevo il terrore di ammalarmi, è stato terribile. Ho avuto paura anche per le ambulanze che passavano, avevo il cuore completamente spezzato. Ho passato un incubo incredibile“.

Malgioglio, poi, a Silvia Toffanin ha deciso di aprire il suo cuore e raccontare della storia d’amore vissuta con un uomo. “Abbiamo vissuto una bellissima storia d’amore, sono passati 40 anni. E’ durata sei anni. Lui era un marinaio, spesso attraccava a La Spezia. Ci siamo innamorati. Io viaggiavo ad ogni porto dove lui arrivava con la nave, Livorno, Genova, in tutte le parti d’Italia” ha raccontato il cantante. Cristiano, a Verissimo, ha continuato: “Sarebbe stata la storia più grande della mia vita, poi lui si è sposato e ha chiamato suo figlio Cristiano Junior. Forse è stato l’amore più bello della mia vita. Non so perché ti racconto questa cosa, ma mi voglio aprire”.