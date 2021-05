Cristiano Malgioglio, la confessione inaspettata a Oggi è un altro giorno “Se vedo …”

Cristiano Malgioglio è sicuramente uno degli artisti più importanti dello scenario musicale italiano. Stiamo parlando di un grande artista, cantante, personaggio televisivo e noto paroliere siciliano che in tutti questi anni ha collezionato una serie di successi, grazie ai brani da lui interpretati e anche scritti, per artisti di un certo calibro.

Cristiano Malgioglio, grande artista e personaggio televisivo

Inoltre, in questi ultimi anni lo abbiamo visto spesso in televisione avendo preso parte ad alcuni programmi televisivi di grande importanza, sia sui canali Rai, che Mediaset. Ha preso parte anche ad alcuni reality come L’isola dei famosi, in veste di opinionista e poi è approdato al Grande Fratello vip, dapprima come opinionista e poi anche come concorrente. Nella giornata di ieri il noto paroliere è stato ospite nel salotto di Serena Bortone, nel programma da lei condotto ed intitolato Oggi è un altro giorno.

A Oggi è un altro giorno, la confessione inaspettata

L’artista si è presentato in studio con un omaggio proprio per la conduttrice, ovvero un mazzo di tulipani che pare Serena abbia apprezzato tanto. È stato nel momento in cui Cristiano ha presentato questo omaggio alla Bortone, che ha voluto fare una confessione. “Ho soltanto due vizi… Se vedo una scatola di pomodori, mi fermo a guardare. Mi piace il pomodoro“. Queste le parole da lui dichiarate e sembra che dopo aver dichiarato queste parole, Cristiano abbia iniziato a rispondere a tutta una serie di domande poste dalla conduttrice, ma avrebbe lasciato un pizzico di curiosità ai telespettatori a casa. Effettivamente Cristiano Malgioglio non ha continuato il suo discorso e di conseguenza non avrebbe confessato il suo secondo vizio. Molto probabilmente questo era legato proprio ai fiori che ha portato alla conduttrice.

Cristiano condurrà la finale dell’Eurovision Song Contest

Intanto il noto paroliere si appresta a vivere una serata molto emozionante, visto che questa sera sabato 22 maggio condurrà l’Eurovision song contest, insieme a Gabriele Corti. Cristiano si è detto piuttosto emozionato per questa possibilità che gli è stata data.” Quest’anno ci sono delle canzoni che sono bellissime, delle voci straordinarie. Quest’anno non abbiamo delle zie, delle nipotine di Lady Gaga o di Madonna, abbiamo delle donne che non imitano nessuno”. Queste ancora le sue parole dichiarate nel salotto di Serena Bortone. Ricordiamo che la finale di Eurovision song contest andrà in onda questa sera su Rai1 e per l’Italia ci saranno i Maneskin che si esibiranno, nella speranza di poter portare questo ambito premio nel nostro paese.