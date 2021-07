cristiano-malgioglio,-triste-rivelazione-molto-intima:-“male!”,-poi-un-annuncio-che-nessuno-si-aspettava

In un’intervista a Il Giornale, Cristiano Malgioglio fa una rivelazione molto personale ed un annuncio che sorprende tutti.

E’ uno dei cantautori italiani di maggior rilievo: le sue canzoni, comprese quelle che ha scritto per altri grandi artisti, sono dei successi senza tempo. Cristiano Malgioglio ha una carriera ricchissima alle spalle ed è un personaggio iconico in tutto ciò che realizza.

Le sue partecipazioni ai reality, soprattutto quella al GF Vip 2, hanno sempre lasciato il segno e fatto tremare i concorrenti più giovani. Simpatia, ironia, creatività, talento e poliedricità sono gli ingredienti principali del suo carisma come uomo e come artista.

In un’intervista a Il Giornale, Malgioglio si è raccontato a cuore aperto, rivelando qualcosa di moto personale.

Cristiano Malgioglio lo ha svelato solo adesso: nessuno lo immaginava

Alla domanda su come avesse vissuto il lockdown, l’artista siciliano ha risposto senza mezzi termini: “Molto male”. A questo punto ha aggiunto un annuncio che certamente renderà felici i suoi fan.

“Una cosa positiva c’è stata, ho cominciato a scrivere un libro di lettere d’amore, che dovrebbe uscire ad ottobre. Sono lettere anche abbastanza scandalose, perché parlo sia d’amore che di sesso senza inibizioni. Dentro c’è l’amore vero, ma anche quello occasionale. Credo che faranno molto discutere. C’è sofferenza e gioia, ma anche dolore e rammarico. Sono lettere piene di sentimento”.

Molti ricorderaanno infatti la lettera scritta da Malgioglio per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al GF Vip 5, quando ha voluto raccontare i sentimenti e le emozioni dell’influencer nei confronti dell’amico.

C’è da ammettere che, avendo un animo così sensibile, in questo Malgioglio è bravissimo e quelle parole fecero emozionare tutti.

Proprio in questi giorni è uscito anche il suo nuovo singolo, “Tutti me Miran”, descritto da lui stesso come una canzone destinata a rimanere nel tempo e non come la classica hit estiva con una scadenza.