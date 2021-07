cristiano-ronaldo-cura-la-delusione-di-euro-2020-con-la-famiglia,-vacanze-in-barca-per-lui

Il miglior modo per affrontare una delusione è rifugiarsi negli affetti. Deve saperlo bene Cristiano Ronaldo, che sta ancora provando a sbollire la rabbia per la sconfitta con il Belgio che è costata al Portogallo l’uscita da Euro 2020 della scorsa settimana, dopo che la stessa squadra aveva vinto la competizione 5 anni fa.

Le vacanze di Cristiano Ronaldo

Il cinque volte Pallone d’oro ha pubblicato su Instagram alcune immagini dalle sue vacanze, che sta trascorrendo in compagnia della sua famiglia, con la moglie Georgina e i quattro figli a bordo dello yacht di proprietà del campione del Portogallo e della Juventus. Il campione ha pubblicato anche una storia in cui si mostra in sauna, a testimonianza del relax che sta segnando le sue giornate in questo momento.

Il futuro di Ronaldo è alla Juventus?

Intanto la nuova Juventus targata Massimiliano Allegri sta nascendo e non è detto che Ronaldo ne prenderà parte. Il portoghese resta ancora un oggetto misterioso della rosa bianconera della prossima stagione, diviso tra la voglia di cambiare aria o quella di onorare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. La sensazione è che il giocatore sia arrivato alla fine di un ciclo e che probabilmente tra la società e il giocatore si stia trovando il modo migliore per chiudere il rapporto affinché nessuno possa uscirne sconfitto. Queste le notizie dello scorso maggio e da allora non pare ci siano grandi novità all’orizzonte, ma è chiaro che una svolta, in un senso o nell’altro, arriverà presto.

La Juventus, d’altronde, dovrà accelerare i tempi per non rischiare di incappare in una trappola che avrebbe poche vie d’uscita. A 36 anni, con un anno dalla scadenza e a 6 mesi dalla possibilità di firmare gratis per qualcuno, Cristiano Ronaldo è quindi al centro di un intrigo di mercato importante per la Juventus che reputa prioritaria la cessione del portoghese in questo momento.