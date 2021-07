Cristiano Ronaldo, dopo gli Euro20 si consola così. La FOTO fa invidia a tutti

Terminato il campionato europeo con l’eliminazione della nazionale portoghese, CR7 si consola con le vacanze. Ma non è un sogno?

Le vacanze di CR7 (screenshot instagram)

Creme solari, mare e relax. Una ricetta niente male, quella scelta dall’asso portoghese per ritemprarsi dalle fatiche di una stagione lunghissima.

Anche il 2021 l’ha infatti visto protagonista nei maggiori tornei d’Europa, sia con la casacca della Juventus che con quella del Portogallo. Valanghe di gol ed assist a profusione per un campione che sembra non accusare il passare del tempo.

Merito sicuramente di un fisico eccezionale, temprato da una disciplina ed una forza di volontà quasi sovrumane: basta guardare i suoi addominali nelle foto.

Ma di sicuro una parte del merito va anche alla serenità familiare che Cristiano Ronaldo vive nella sua quotidianità, e che ha ribadito nel parlare delle sue vacanze.

La compagna, Georgina Rodriguez, conosciuta come in una fiaba in una boutique nel 2016 e da allora sua inseparabile metà. Ed i ragazzi, nell’ordine Cristiano Jr, 11 anni, i gemelli Mateo ed Eva, 8 anni, e la piccola Alana Martina, nata nel 2017.

CR7 (screenshot instagram)

E’ stato proprio CR7 a voler commentare la foto pubblicata sul suo profilo Instagram con una didascalia eloquente

E’ il momento di riposare insieme ai miei amori

Così, cullato dalle onde del mare su uno yacht a cinque stelle, Cristiano potrà sciogliere i dubbi sul suo futuro calcistico.

Pare infatti che il campione sia in bilico tra restare alla Juventus o salpare per nuovi lidi, per infrangere nuovi record e sollevare altri trofei. La questione “Ronaldo” è al centro del calciomercato, e non si risolverà tanto in fretta.

Georgina, dal canto suo, ha già espresso la sua opinione. Si è ambientata molto bene nel nostro Paese, ha stretto amicizie importanti (una su tutte, Chiara Ferragni) e non le dispiacerebbe affatto rimanere qui.

Al punto che su Instagram, qualche settimana fa, ha postato una serie di fotografie di piazza Duomo a Milano accompagnate da un inequivocabile “Italia, quanto sei bella”.