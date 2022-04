Cristiano Ronaldo en deuil : il dévoile une photo sublime de sa toute petite fille en plein instant câlin

Le 18 avril 2022, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez avaient annoncé une terrible nouvelle, la perte de leur fils à la naissance, seule sa jumelle ayant survécu. Un moment très difficile pour le couple qui s’était exprimé dans un communiqué. “Seule la naissance de notre petite fille nous donne la force de vivre ce moment avec un peu d’espoir et de bonheur. Nous sommes tous dévastés par cette perte et nous vous demandons de respecter notre intimité en cette période très difficile. Notre petit garçon, tu es notre ange. Nous t’aimerons toujours” avaient-ils écrits.

Après plusieurs jours d’absence, Cristiano Ronaldo avait posté une magnifique photo avec sa compagne et leurs cinq enfants, de retour chez eux. Il avait remercié ses fans pour leur soutien. Il avait ensuite retrouvé le chemin de l’entraînement avec son équipe de Manchester United.

Cristiano Ronaldo partage un sublime cliché de sa petite fille

Samedi 30 avril 2022, le footballeur international portugais a surpris ses fans en publiant une magnifique photo sur son compte Instagram. Sur le cliché en noir et blanc, il apparaît torse nu avec sa fille dans les bras. Cette dernière semble paisible et endormie tandis qu’il la regarde avec beaucoup d’amour. Un beau moment immortalisé qu’il a tenu à partager.

Si le prénom de la petite fille n’a pas encore été dévoilée, Cristiano Ronaldo a écrit “Forever Love” (Amour pour toujours) en description de sa publication. La photo a rapidement fait réagir ses nombreux fans, mais aussi ses amis footballeurs dont Karim Benzema, Marcus Rashford, Eduardo Aguirre ou encore Pele qui a écrit “Que Dieu vous bénisse“. Un moment rempli d’émotion pour celui qui doit faire le deuil de son petit garçon.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez © GTRES

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez © GTRES

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez © PacificPressAgency

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez © GTRES

Cristiano Ronaldo © Zuma Press

Georgina Rodriguez © Backgrid UK

Cristiano Ronaldo © Inside

Georgina Rodriguez © Europa Press

Cristiano Ronaldo © Image Sport

Georgina Rodríguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, arrive au 78ème festival international du film © Agence

Cristiano Ronaldo © Image Sport

Cristiano Ronaldo © Image Sport