cristiano-ronaldo,-fisico-atletico-e-muscoloso:-come-fa-a-mantenersi-in-forma?-svelato-il-suo-“segreto”

Scommettiamo che anche voi vi sarete chiesti come fa Cristiano Ronaldo ad avere quel fisico perfetto: ecco qual è il suo “segreto”!

Cristiano Ronaldo, fisico atletico e muscoloso: come fa a mantenersi in perfetta forma? Svelato il suo “segreto” (Instagram)

Dedizione e tanti sacrifici: queste le parole chiave per comprendere come Cristiano Ronaldo riesce a mantenere il proprio fisico al top. Il campione portoghese ha ormai 36 anni, ma la sua carriera calcistica non è affatto al capolinea, anzi.

Proprio durante questi campionati europei, Ronaldo sta collezionando tanti successi ed è arrivato a quota 109 gol con la maglia della Nazionale eguagliando l’iraniano Ali Daei.

Un talento innegabile il suo, ma coadiuvato da una forma fisica eccellente che però non è affatto casuale. Cristiano Ronaldo è molto attento a mantenersi in forma e per farlo segue un regime molto rigoroso. Scopriamo insieme il “segreto” del famoso campione!

Cristiano Ronaldo, come fa a mantenere il suo fisico perfetto

E’ stato Daouda Peeters, centrocampista belga della Juventus Under 23, a rivelare a ‘Het Laatste Nieuws’ il “segreto” di Cristiano Ronaldo. Sapete cosa mangia il giocatore portoghese prima di ogni partita? “Sempre uguale. Broccoli, pollo e riso. Con litri d’acqua, sicuramente niente Coca-Cola”, ha rivelato Peeters, unico calciatore belga a giocare in campo con Ronaldo. E’ accaduto in occasione del suo esordio in Serie A con la Juve.

Il 22enne ha poi rivelato anche un altro particolare: “Dopo sono rimasto un po’ nella sala fitness, e ovviamente c’era anche Cristiano. Devo dire che all’epoca rimasi impressionato. Cristiano ha il fisico perfetto per un giocatore di calcio”.

Riguardo all’esperienza vissuta con lui in campo, Peeters ha parlato della grande determinazione di Ronaldo: “Cristiano vuole vincere sempre, in ogni cosa. E nonostante in quel momento non mi conoscesse ancora molto bene, ha cercato di tirare fuori il massimo da me. Cristiano è uno che fa crescere i giovani, ti coinvolge davvero. Penso che sia una sua caratteristica molto bella”.