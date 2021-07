Cristiano Ronaldo, il toccante retroscena privato: sentire quanto guadagnava ti lascerà senza parole

Sapete quanto guadagnava Cristiano Ronaldo? Il toccante retroscena sulla sua vita privata vi lascerà senza parole

Cristiano Ronaldo, sapete quanto guadagnava? La cifra vi lascerà senza parole (Fonte: Instagram)

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti al mondo, nonché uno dei più forti di tutti i tempi. Attualmente milita nella Juventus ed è una bandiera, oltre che capitano, della nazionale portoghese. Con la maglia della sua nazionale ha vinto gli europei nel 2016 e la UEFA Nations League nella stagione 2018-2019. È uno dei marcatori più prolifici nella storia del calcio e figura al primo posto, a pari merito con Ali Daei, della graduatoria dei migliori marcatori delle nazionali di calcio di tutti i tempi.

Prima di giocare con la Juventus ha vestito le maglie di Sporting Lisbona, Manchester Utd, Real Madrid e Juventus, vincendo una miriade di trofei, tra cui cinque UEFA Champions League, due Supercoppe UEFA e quattro Mondiali per club.

Cristiano è comparso ininterrottamente nella classifica del Pallone d’oro dal 2004, vincendolo il trofeo per ben cinque volte.

Cristiano Ronaldo, sapete quanto guadagnava?

Dopo una carriera costellata di successi, oggi Ronaldo è uno dei calciatori più pagati di sempre. Il suo patrimonio è inestimabile. Auto di lusso, ville gigantesche, addirittura un albergo nella sua Lisbona: Cristiano è sicuramente uno degli sportivi più ricchi del pianeta.

Ma sapete quanto guadagnava il calciatore portoghese prima di raggiungere il successo? In una vecchia intervista, realizzata quando Cristiano era ancora molto giovane e non era conosciuto fa tutti come “CR7“, egli dichiara: “Guadagno 1500 euro“. Il portoghese poi aggiunge: “I soldi me li tiene mia mamma. Quando mi serve qualcosa, chiedo a lei“.

Quasi tutti sono partiti da zero. Il segreto è crederci sempre, non arrendersi mai. Cristiano Ronaldo ci ha creduto, sin da piccolo, e adesso è un mito del calcio.