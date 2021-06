cristiano-ronaldo-‘mangia-sempre-la-stessa-cosa’-come-fare-per-diventare-come-lui

Svelati quali sono gli alimenti che mangia il campione portoghese.

Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più titolati al mondo, e un motivo ci sarà! Lo sportivo infatti per raggiungere gli obbiettivi che si è prefissato è molto attento al suo corpo, che come una macchina che deve essere sempre in perfette condizioni.

Proprio per questo cura l’alimentazione con la stessa attenzione che ha per un allenamento o una partita.

Cristiano Ronaldo (Screenshot Instagram)

Di recete un collega della Jventus Under 23, Daouda Peeters, che lo affianca negli allenamenti e nei pasti, ha rivelato da cosa sarebbe composta l’alimentazione del portoghese. Gli alimenti, ricchi di vitamine, proteine e fibre, sarebbero solo 3.

Cristiano Ronaldo, qual’è la sua alimentazione e idratazione?

Sulla bevanda preferita dal campione non ci sono dubbi. L’Acqua, niente bibite gassate e zuccherate.

A testimonianza il siparietto che ha visto protagonista Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa agli Europei, dove l’atleta aveva allontanato due bottigliette di Coca Cola, pronunciando solo la parola “agua”.

Il gesto ha causato all’azienda un crollo del titolo in borsa.

Per quanto riguarda lil suo regime alimentare, Ronaldo mangia esclusivamente pollo, riso e broccoli. Questi sono i tre cibi sui quali si basa tutta la dieta del calciatore. Un’alimentazione rigorosa che Ronaldo segue per scopi sportivi e non solamente estetici.

LEGGI ANCHE–> Sapete perché Cristiano Ronaldo si chiama così? Cosa c’è dietro la scelta del nome

Infatti secondo quanto raccontato del collega, Cristiano è un professionista esemplare. Peeters ha infatti riferito:

LEGGI ANCHE–> Woo Chiara Ferragni e Georgina Ronaldo per la storia: due bellezze da incorniciare FOTO

“Cristiano è un ragazzo molto simpatico ma allo stesso tempo prende il calcio molto sul serio. Non fa quegli esercizi addominali per vanità, ma perché vede il suo corpo come uno strumento di lavoro… Comunque, non avrebbe tempo per quello. Quando è al club, è principalmente per allenarsi. Vive davvero per il suo lavoro.”

Ecco svelata la semplice ma efficace dieta “segreta” di uno degli sportivi più amati e conosciuti al mondo che insieme al duro allenamento ha plasmato il corpo statuario del calciatore.