Cristiano Ronaldo, sapete perché si chiama così? Non indovinereste mai la storia che c’è dietro il nome del campione portoghese. (Fonte Instagram)

È uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Una vera e propria macchina da gol. Parliamo proprio di lui, Cristiano Ronaldo, attualmente uno degli attaccanti della Juventus. Le sue giocate hanno fatto innamorare generazioni di tifosi, ma siete sicuri di conoscere proprio tutto sul fuoriclasse portoghese?

Ad esempio, sapete perché si chiama così? Dietro al suo nome c’è una storia molto particolare…Ecco i dettagli!

Cristiano Ronaldo, sapete perché si chiama così? Il significato del suo nome

Il suo nome completo è Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, ma tutti lo conosciamo semplicemente come Cristiano Ronaldo. Considerato uno dei calciatori più forti e completi di sempre, con le sue giocate e i suoi gol fa sognare i tifosi di tutto il mondo. Attualmente quelli del Portogallo, essendo impegnato con la nazionale del suo Paese negli Europei.

Le sue giocate le conosciamo tutti, ma sapete cosa si nasconde dietro il nome del fuoriclasse? Perché si chiama proprio Cristiano Ronaldo? Ebbene ecco il significato dei suoi due nomi! Cristiano deriva dalla fede cristiana della sua mamma, mentre Ronaldo è un omaggio a Ronald Reagan, attore preferito del suo papà e presidente degli Stati Uniti all’epoca.

Insomma, una curiosità davvero incredibile, che non tutti conoscevano sul campione portoghese. Che tra poco scenderà in campo per una gara importantissima di Euro 2020: si tratta degli ottavi di finale, contro il Belgio. Una sfida a due accesissima, tra due campioni della nostra Serie A: da un lato il bianconero Ronaldo, dall’altro l’interista Lukaku, chi la spunterà?

E la gara di questa sera sarà interessante da seguire anche per gli italiani: dal match di questa sera infatti sapremo chi saranno i prossimi avversari della nostra nazionale, ai quarti di finale. Voi chi sperate di incontrare?