Cristiano Turato: il nuovo singolo “Switch off” feat. Maurizio Vercon

Dal 20 maggio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Switch off” (Videoradio) feat. Maurizio Vercon, il nuovo singolo di Cristiano Turato, già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale dal 6 maggio.

Il brano “Switch off” è ispirato al famoso esperimento sui cani di “Ivan Pavlov” (1849-1936), per cui vinse il Premio Nobel nel 1904. “Ci si abitua in fretta 21 giorni e poi la noia, un colpo di spugna” è l’effetto di un riflesso condizionato; uno stimolo in grado di provocare una reazione involontaria.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Mi piace molto leggere, osservare e comprendere quali meccanismi partecipano alla crescita dell’essere umano. “Switch off” è l’istante tanto semplice quanto complesso di una scelta essenziale: scegliere di essere liberi”.

Nel videoclip di “Switch off” si raccontano alcuni momenti del quotidiano, portati all’eccesso, in cui ognuno di noi diventa protagonista, attraverso l’amplificazione, quasi sempre falsata, della propria realtà. All’interno di questo spettacolo a portata di scroll, esistono, però, frammenti e cellule di vera felicità.

Guarda qui il videoclip: https://youtu.be/t9FxuyGWBu0

Biografia

Musicista, speaker, cantante eclettico e versatile. Innamorato della computer music, dei sintetizzatori, suono chitarra, basso, piano e qualsiasi strumento dotato di corde che si lascia toccare. Adora il pop/rock elettronico e non disdegna i palchi acustici. Lo affascina molto l’edm, ambient e tutto quello che possa essere epico e che vibri con lui e il mondo. È assolutamente privo di limiti e questo gli permette di gustare ogni esperienza che ha davanti.

