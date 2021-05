Cristina Chiabotto è diventata mamma, è nata la figlia Luce

Cristina Chiabotto è diventata mamma. La conduttrice ed ex Miss Italia ha dato la notizia della nascita della sua prima figlia, Luce, attraverso un posto pubblica su Instagram, con una foto che lascia intravedere le mani della piccola. La figlia è nata dal matrimonio di Chiabotto con l’imprenditore Marco Roscio, con il quale si è sposata nel 2018. La bambina in realtà è nata il 7 maggio e questo lo si dedurre proprio da quello che Cristina Chiabotto scrive in accompagnamento alla foto con cui ha dato l’annuncio: “Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo”.

Il Covid durante la gravidanza

Una gravidanza turbolenta dal punto di vista emotivo, visto che Cristina Chiabotto aveva deciso di non annunciare nulla fino al sesto mese, visto che nelle ultime settimane del 2020 aveva avuto il Covid, così come raccontato in una recente intervista rilasciata a Verissimo: “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid, anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”.

La morte della nonna: “Per un’anima che va via, una arriva”

Nell’arrivo di questa bambina, già amatissima e tanto desiderata da entrambi i genitori, ha visto un dono da parte di una persona che è stata molto importante per lei: la nonna, che il Covid purtroppo ha stroncato lo scorso anno. Il pensiero di Cristina Chiabotto, in relazione a questo momento tanto felice della sua vita, era andato proprio alla nonna scomparsa: “Sono sicura che dietro questo dono ci sia la mia nonna, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”.