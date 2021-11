Cristina Chiabotto fuori di sè a passeggio con la figlia Luce Maria …

Cristina Chiabotto ha fatto la sua prima uscita romantica per le vie di Roma, insieme alla sua famiglia. Ebbene si, l’ex Miss Italia è stata avvistata in questi giorni per le vie della capitale insieme al marito, Marco Roscio e alla piccola Luce Maria di 6 mesi. Le foto sono apparse su un noto settimanale ed hanno fatto il giro del web.

Cristina Chiabotto in giro per le vie di Roma insieme alla sua famiglia

La famiglia è apparsa particolarmente felice e le immagini sono finite direttamente sul settimanale Oggi. In queste foto si vede la piccola super coccolata dalla sua mamma e dal suo papà. Cristina prende in braccio la piccola e la tata, in loro compagnia, dolcemente le sistema il maglioncino. Insomma, sembra proprio un quadro felice della famiglia che Cristina Chiabotto si è costruita.

Qualcosa va storto, le immagini parlano chiaro

Ad un certo punto però, sempre dalle foto è stato possibile vedere come qualcosa sia andato non per il verso giusto. Pare che il marito di Cristina abbia visto i paparazzi e si sia piuttosto infastidito. A quel punto, Cristina avrebbe detto qualcosa alla tata, con tanto di dito come a voler puntare qualcosa o qualcuno. Insieme a Cristina e alla sua famiglia, in questa gita romana pare ci fossero anche i suoceri, venuti da Torino per stare insieme alla piccolina e godersi anche qualche scorcio della città eterna.«Vedesse che incanto, che unità!», sarebbe stato questo uno dei commenti di un paparazzo che ha seguito Cristina e la sua famiglia per le vie di Roma. Un’armonia familiare insomma che non lascia adito a nessun tipo di dubbio.

Il marito dell’ex Miss Italia una furia contro i paparazzi

Cristina è molto felice al fianco del marito e della piccola Luce Maria venuta alla luce soltanto da pochi mesi. Intanto, i paparazzi non hanno lasciato in pace l’ex Miss Italia seguendola in lungo e largo. Nonostante si siano infastiditi in un primo momento, poi Cristina ed il marito hanno sfoggiato dei grandi sorrisi, anche se lui un pò meno. Cristina è apparsa piuttosto sorridente ed è stata immortalata così dai paparazzi. Lui pare che avesse il broncio per gran parte del tempo. Ad un certo punto poi la situazione sarebbe degenerata quando i paparazzi in coro avrebbero chiesto un bacio. A quel punto Marco sarebbe proprio andato su tutte le furie, infastidito dalla presenza di questi paparazzi.