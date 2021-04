Cristina Incorvaia e David Scarantino sono stati due partecipanti del Trono over di Uomini e Donne. Sono andati via mano nella mano, ma la loro storia si è conclusa dopo aver testato il proprio amore a Temptation Island. Ecco che fine hanno fatto i due bellissimi.

L’esperienza a UeD

Cristina si è messa in gioco in un secondo momento nello studio di Maria De Filippi. Nel frattempo David aveva messo la parola fine alla conoscenza della dama Valentina Autiero. Quando ha fatto ingresso Cristina, non ha fatto altro che focalizzarsi sulla sua straordinaria bellezza. Non a caso durante le sfilate in passerella con la sua eleganza (tipica di una modella professionista) stregava l’intero parterre maschile. Dopo qualche mese di frequentazione hanno deciso di viversi nella quotidianità, nonostante gli alti e i bassi. Non riuscendo a superare delle difficoltà hanno voluto partecipare al reality delle tentazioni. Lei si è avvicinata al tentatore Sammy Hassan al punto tale da chiedere un falò immediato. Sono andati via insieme anche se era evidente l’incertezza della donna. Del resto dopo un po’ si sono lasciati. Ecco cosa stanno facendo attualmente.

Che fine hanno fatto Cristina e David?

Lui continua a svolgere l’attività di imprenditore ed è presente nel settore compravendita di attività commerciali mentre lei ha una carriera di modella e indossatrice. Da quando hanno preso strade diverse, non sono riusciti ancora a trovare l’anima gemella. Osservando i rispettivi profili di Instagram si può notare che hanno una fisicità tale da fare invidia a chiunque. Entrambi sono davvero bellissimi e molto amati (dedotto dai like e commenti positivi). Difficilmente sono in compagnia di altre persone, quindi è impossibile capire se ci sia qualcuno nella loro vita.

Nuove coppie

Se David e Cristina si sono lasciati, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sono ancora una coppia a tutti gli effetti. Sui social dichiarano il loro amore e sono sempre raggianti. Per quando riguarda Ida Platano pare che sia ancora alla ricerca dell’anima gemella.

Da non dimenticare Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

