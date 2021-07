cristina-marino-fa-una-dichiarazione-che-lascia-tutti-a-bocca-aperta-“a-luca-non-potevo-proprio-chiederglielo-…”

Cristina Marino e Luca Argentero, ormai marito e moglie, sono una coppia bellissima che è molto amata e anche abbastanza invidiata perché, loro due insieme, bellissimi e innamoratissimi, sono il ritratto della felicità.

Da quando, poi, hanno avuto una bambina, Nina, non possono chiedere altro alla vita e così sui social sono seguiti tantissimo e la loro simpatia e la loro vita è seguita da tutti i loro numerosissimi followers.

Luca Argentero, questo autunno vestirà di nuovo i panni di Doc e la serie, per la sua seconda stagione è attesissima anche perché, come lui stesso anticipato, avrà da sfondo l’attualità della pandemia da covid.

Cristina Marino è diventata mamma e subito ha ritrovato una splendida forma fisica

Cristina Marino, da poco diventata mamma di una bellissima bambina, Nina ha raccontato, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Grazia che, durante i primi mesi fi gravidanza non si è assolutamente dedicata allo sport come, invece, fa da tanti anni. Lei stessa ha rivelato: “Sono rimasta immobile”.

“I primi 3 mesi sono rimasta immobile, senza allenarmi, con Luca che continuava a ripetermi di darmi pace. Non appena i medici me lo hanno permesso sono corsa in palestra”.

Cristina Marini ha rivelato “A Luca non potevo chiederlo”

Cristina Marino da anni si dedica ad un metodo che applica a sè stessa e che insegna, “Il metodo Befancyfit” di cui si occupa anche con il suo sito web Befancyfit.

Lei ha spiegato che con il suo metodo: “insegna a prendersi tempo per sé”

Quindi, la Marino con il suo lavoro che si svolge sulla piattaforma Befancyfit insegna come allenarsi e alimentarsi al meglio.

E’ lei stessa che ha rivelato: “Non è il solito libro di fitness con le illustrazioni. E’ più un libro motivazionale, con una parte teorica e due capitoli pratici. Insegna a prendersi tempo per sé e ad amarsi, sfatando mode e falsi miti alimentari”.

Però, poi, ha anche rivelato che le servirebbe come testimonial anche un volto maschile perchè: “Non posso chiedere a Luca Argentero di farlo … Non posso chiedergli di fare anche questo”.

Poi ha anche spiegato che il marito usa il suo programma e dice: “Per parlare però ad un pubblico maschile penso ci voglia un uomo. Quindi il mio appello è: cerco un personal trainer a mia immagine e somiglianza”.