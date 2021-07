cristina-marino:-“sono-rimasta-immobile”,-retroscena-inatteso-su-luca-argentero

Luca Argentero e Cristina Marino, lei fa un racconto inaspettato: “Continuava a ripetermelo”

Più innamorati che mai Cristina Marino e Luca Argentero si godono quest’estate tra relax e lavoro. Mentre Luca Argentero è sul set di Doc-Nelle tue mani 2 Cristina Marino si dedica alla promozione del suo libro, “Il metodo Befancyfit”. La coppia formata da Luca Argentero e Cristina Marino cerca sempre, però, di ritagliarsi spazi per loro insieme alla figlia Nina Speranza. In un’intervista su Grazia la Marino racconta l’idea del suo libro, che segue il suo progetto web Befancyfit. Attenta al benessere e alla forma fisica Cristina non ha smesso di allenarsi nemmeno in gravidanza, se non per i primi 3 mesi. A tal proposito racconta:

“I primi 3 mesi sono rimasta immobile, senza allenarmi, con Luca che continuava a ripetermi di darmi pace. Non appena i medici me lo hanno permesso sono corsa in palestra”.

Cristina Marino sul libro Il metodo Befancyfit: “Insegna a prendersi tempo per sé”

Questo è un momento molto bello per Cristina Marino, sia dal punto di vista privato che lavorativo. Da poco moglie di Luca Argentero, e da un anno mamma di Nina Speranza, l’imprenditrice digitale è sempre immersa in nuovi progetti. Da anni la sua piattaforma Befancyfit aiuta a prendersi cura di sé, dando consigli sul fronte dell’allenamento e dell’alimentazione. Da questo progetto è nato il libro di Cristina Marino Il metodo Befancyfit, che mette su carta i principi della piattaforma. Ma, in realtà, è molto di più. Cristina Marino spiega:

“Non è il solito libro di fitness con le illustrazioni. E’ più un libro motivazionale, con una parte teorica e due capitoli pratici. Insegna a prendersi tempo per sé e ad amarsi, sfatando mode e falsi miti alimentari”.

Cristina Marino e l’appello per Befancyfit: “Non posso chiedere a Luca Argentero di farlo”

Nel corso dell’intervista Cristina Marino si mostra entusiasta per il successo di Befancyfit, utilizzato da tantissime donne durante il lockdown. Ma ammette che l’unica cosa che manca al progetto è un volto maschile. Istintivamente verrebbe da pensare a Luca Argentero, su cui si è espresso un conduttore, ma Cristina frena:

“Non posso chiedergli di fare anche questo”.

La Marino aggiunge che suo fratello e lo stesso Argentero utilizzano già il programma. Poi aggiunge: “Per parlare però ad un pubblico maschile penso ci voglia un uomo. Quindi il mio appello è: cerco un personal trainer a mia immagine e somiglianza”.

