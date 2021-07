Divenuta nota al grande pubblico come velina di Striscia la Notizia, Cristina Quaranta è scomparsa dai radar già da tempo: cosa fa oggi?

La carriera televisiva di Cristina Quaranta è cominciata nel 1990 a Domenica In, programma nel quale è rimasta anche l’anno successivo. A scoprirla e portarla in televisione è stato Gianni Bomcompagni, il quale l’ha voluta nel 1992 per il suo nuovo programma per ragazzi tutto al femminile: Non è la Rai. In quegli anni Cristina, seppur giovanissima, ha lavorato in tantissime trasmissioni ma la consacrazione definitiva è giunta quando è stata scelta come velina bionda di Striscia la Notizia al fianco di Alessia Merz.

Gli anni ’90 si sono conclusi con il ruolo di valletta nel programma di calcio Guida al Campionato (’97-2001) e successivamente è cominciata una parabola discendente della sua carriera televisiva. Nel 2005 ha provato a rilanciarsi partecipando a L’Isola dei Famosi, ma dopo aver preso parte ad alcuni programmi come opinionista televisiva ha deciso che quel ruolo marginale le stava stretto e che era giunto il momento di abbandonare il mondo della televisione.

Leggi anche ->Ballando con le stelle, colpaccio di Milly Carlucci: il nome bomba, arriva lui

Cristina Quaranta, che fine ha fatto la showgirl divenuta famosa negli anni ’90?

All’epoca dell’addio alla tv, Cristina era sposata con Matteo ed era da poco diventata mamma. Il poco spazio lavorativo le ha fatto pensare che fosse il caso di curarsi della loro bambina Aurora e di fare la mamma a tempo pieno. Una decisione che ancora oggi non rimpiange. Ma se il cambio di professione non l’ha lasciata con l’amaro in bocca, la separazione con il marito prima ed una successiva relazione andata male poi, l’hanno portata a vivere un periodo di profonda depressione.

In una recente intervista concessa al settimanale ‘Dipiù‘, Cristina ha ricordato quel momento delicato della sua vita: “Una profonda crisi depressiva mi portò via le forze. Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante. Mi vennero in soccorso mia figlia, mia madre e mia sorella. Anche Laura Freddi, che avevo conosciuto a Non è la Rai, mi aiutò molto”.

Leggi anche ->Uomini e Donne, Gemma Galgani bloccata in ascensore: richiesta d’aiuto

Grazie alle persone care Cristina è riuscita a superare il momento buio ed ha cominciato a rimboccarsi le maniche per trovare un lavoro. In questi anni ha lavorato come receptionist in un hotel, come addetta alle pubbliche relazioni per una casa di moda e come receptionist per un centro estetico. Oggi lavora come commessa in un negozio di tessuti di un amico a Milano di giorno, ed in un ristorante come cameriera di sera.