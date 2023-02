Cristo Protetor em Encantado inicia fase de testes de quedas d’água no pedestal do monumento; VÍDEO

Ao todo, são oito nichos instalados na base da estátua. Segundo arquiteta, a água é o elemento de regeneração corporal e espiritual, além de ser o símbolo da fertilidade, pureza, sabedoria e virtude. Fonte da Vida começa a ser testada no monumento do Cristo Protetor

O Cristo Protetor, em Encantado, no Vale do Taquari, realiza fase de testes das quedas d’água da chamada “Fonte da Vida”. Ao todo, são oito nichos instalados no pedestal do monumento.

“A água é a origem da vida e o elemento de regeneração corporal e espiritual, o símbolo da fertilidade, da pureza, da sabedoria e da virtude”, afirma a arquiteta Daniela De Conto.

Os responsáveis pelo projeto esclarecem que essa água não é potável. Para a realização dos testes foram utilizados recursos da Lagoa do Garibaldi, no município. Posteriormente, o abastecimento poderá vir da companhia local ou de poço artesiano.

Teste de quedas d’água no pedestal do monumento Cristo Protetor no RS

Luciano Nagel/Arquivo Pessoal

Desde maio de 2021, mais de 135 mil pessoas visitaram o monumento. De acordo com a Associação Amigos de Cristo, turistas de 40 países já prestigiaram e contemplaram a obra.

A estátua tem 43,5 metros de altura, incluindo o pedestal, o equivalente a um prédio de 14 andares. O Cristo Protetor é cinco metros mais alto que o Cristo Redentor e foi erguido a partir de 1.700 toneladas de blocos de concreto.

A inauguração oficial do complexo ainda não tem data para acontecer.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Ufficio Stampa