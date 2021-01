Oggi vi proponiamo una ricetta realizzata da “fatto in casa da Benedetta” e che permette di recuperare tutta la frutta secca che sicuramente è avanzata dai pranzi di natale e capodanno per farla diventare un gustoso dolce per l’epifania. Quando arrivano le feste non può mancare il Croccante, oggi vediamo come realizzarlo in una versione totalmente diversa ovvero utilizzando tutta la frutta secca avanzata in casa, magari per la preparazione di altri dolci: un Croccante Mix di Frutta!

L’importante in questo croccante è ottenere 200g di frutta secca, così da avere un mix vario e gustosissimo, mi raccomando aggiungete degli arachidi salati renderanno il nostro croccante ancora più buono! Ma non solo, si potranno usare nociole, mandorle, anacardi, e noci americane, insomma tutta la frutta secca avanzata. Questo dolcino sarà ottimo da regalare anche ai bambini per la giornata dell’epifania! Vediamo subito come realizzarlo!