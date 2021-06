Crocchette di riso alla calabrese | Finger food stuzzicanti e invitanti

Crocchette di riso alla calabrese ricettasprint

Oggi vi presentiamo degli stuzzichini facilissimi da realizzare che fanno parte del nostro patrimonio culinario. Stiamo parlando delle Crocchette di riso alla calabrese. Si tratta di finger food appetitosi e accattivanti che si preparano in poche semplici mosse.

Non fatevi però ingannare dalle apparenze! Queste non sono normali crocchette. Croccanti fuori e morbidissimi al loro interno, questi stuzzichini sono facilissime da preparare. Sono ottime sia calde che fredde e questo le rende ideali anche per un pranzo al sacco come alternativa gustosa al solito panino sia per grandi che piccini.

Tre sono i principali segreti per ottenere delle crocchette fantastiche. Per prima cosa, quando avete scolato il riso non toccatelo e lasciatelo raffreddare nel colino per il tempo necessario. Secondo segreto? Lavorate l’impasto di riso con le mani inumidite e ricordate di appoggiare le crocchette non ancora cotte su un vassoio bagnato per evitare che si attacchino alla sua superficie.

Il passaggio fondamentale sta però nella frittura: ricordatevi che questa operazione necessita del giusto tempo, perciò non fatela con fretta. Il secondo fondamentale segreto è quello che dovete far cuocere le crocchette sena toccarle per qualche minuto e rivoltarle per la prima volta solo quando un lato si sarà indorato. Se non rispettate questo piccolo accorgimento, le crocchette si romperanno in tanti pezzi. Ovviamente, una volta terminato questo passaggio, potete rivoltare le crocchette nell’olio per quante volte volete e per il tempo che giudicate giusto per avere una doratura desiderata.

Dosi per: 30 crocchette

Realizzate in: 30 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Strumenti

una pentola

un colino

una ciotola

una padella antiaderente

una schiumarola

Ingredienti

qualche manciata di riso

un pizzico di pepe macinato sul momento

90 g di parmigiano grattugiato

4 uova medie

un ciuffetto di prezzemolo fresco

sale q.b.

per friggere

olio di semi

Crocchette di riso alla calabrese, procedimento

Lessate il riso in una pentola d‘acqua salata per il tempo di cottura indicato sulla sua confezione. Trascorso il tempo necessario, scolate il riso lesso e lasciatelo raffreddare nel colino prima di trasferirlo in una ciotola. Aggiungete il parmigiano grattugiato, il sale e il prezzemolo, ben lavato e tritato finemente, a proprio piacimento. Mescolate il tutto con il riso raffreddato sgranando il riso in modo da avere un composto uniforme e coeso.

Crocchette di riso alla calabrese ricettasprint

Usando le vostre mani inumidite, date la tipica forma calabrese allungata alle crocchette e adagiatele in un vassoio bagnato. Friggete i finger food in olio caldo per i minuti necessari, rivoltandoli solo quando il primo lato si sarà indorato. Ultimata la cottura, trasferite di carta assorbente per qualche minuto e servite.

Crocchette di riso alla calabrese ricettasprint

