Arrivano Crociere quasi gratis per Medici, Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie. Un grazie dal gruppo Costa per l’impegno contro il Covid-19.

Ecco cosa ha comunicato Costa Crociere.

Il nostro grazie va a tutti i professionisti del settore sanitario, ai servizi e agli studi medici, alle strutture e autorità sanitarie che hanno combattuto in prima linea contro la pandemia globale Covid-19. A te che hai rischiato la tua stessa vita per salvare quella delle altre persone, che hai compiuto gesti straordinari e fatto sacrifici per gli altri, grazie.

Il tuo lavoro e impegno ci hanno aiutato anche a lanciare il nostro nuovo protocollo di Salute e Sicurezza e vogliamo esprimere un sincero ringraziamento per gli sforzi disinteressati e instancabili compiuti in questo periodo. Per dirti “Grazie”, siamo onorati di offrirti uno sconto fino al 50% sulla quota crociera.

A chi è rivolta l’offerta?

– Tutti i Medici, infermieri e personale di prima linea e di back office impiegati nelle strutture ospedaliere (es. Ospedali/Cliniche /Centri Covid-19), che sono stati direttamente o indirettamente colpiti dall’Emergenza Covid.

– Altro personale legato ai servizi ospedalieri (es. Personale addetto alle pulizie) solo se assunto direttamente dalle strutture ospedaliere, non da aziende private.

– Medici di famiglia.

– Vigili del fuoco.

– Farmacisti che operano durante la pandemia.

– Medici privati e figure mediche non occupate in strutture ospedaliere, ma la cui specializzazione è direttamente correlata alle malattie COVID-19 (es. Medici specializzati in pneumologia, virologi).

– Volontari sanitari (ambulanza, servizi sociali) che hanno offerto il loro supporto durante l’emergenza Covid-19.

– Medici in pensione che sono stati richiamati in servizio per dare supporto durante la pandemia.

– I dipendenti dei laboratori di ricerca che eseguono specificamente i test COVID-19.

Al momento della prenotazione deve essere inviata una prova valida del servizio: copia del tesserino aziendale, dichiarazione dell’ospedale in cui è impiegati, certificato o altro documento d’identità ufficiale attestante la professione. La documentazione dovrà essere presentata anche all’imbarco.

Sono esclusi:

– Medici privati e/o personale medico non impiegato presso strutture ospedaliere e la cui specializzazione non è direttamente correlata al Covid-19 (es. Dentisti, ortopedia, dermatologi ecc.)

– Qualsiasi altro lavoro relativo alle attività ospedaliere svolto presso società private (come società di servizi di pulizia privata)

– Personale medico in pensione

– Ricercatori impiegati in laboratori per visite mediche generali

L’offerta è valida per tutte le crociere di MSC Crociere di qualsiasi durata per tutte le nuove prenotazioni effettuate fino al 30 giugno 2021, su tutte le crociere in partenza fino al 30 aprile 2022.

Per prenotare contatta il tuo agente di viaggio di fiducia oppure il nostro Contact Center.

Termini e Condizioni.

Promo soggetta a disponibilità limitata da verificare al momento della prenotazione; non retroattiva e valida per prenotazioni dal 31.08.2020 al 30.09.2021 su tutte le crociere fino al 30.04.2022 (esclusa MSC World Cruise).

La promozione consiste in uno sconto minimo del 30% fino ad uno massimo del 50% valido esclusivamente sulla quota crociera.

Lo sconto è valido anche per i possessori di Voucher Future Cruise (FCC), esclusivamente per le nuove prenotazioni effettuate dal 31.08.2020 al 30.09.2021. Lo sconto è valido esclusivamente per l’Operatore Sanitario e i/il suoi/suo accompagnatori/e che occupano la stessa cabina; nel caso di più cabine prenotate, lo sconto verrà applicato solo in quella occupata dall’Operatore Sanitario.

All’atto della prenotazione potrebbe essere richiesta documentazione comprovante la qualifica professionale che garantisce l’accesso alla promozione.

Per aderire all’offerta: LINK.