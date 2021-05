Croissant Salati Al Parmigiano In 20 Minuti | Ricetta Sprint Buonissima

Croissant salati al parmigiano, una ricetta invitante e super saporita pronta in pochissimo tempo, da farcire come più gradite.

Croissant salati al parmigiano in 20 minutiLa ricetta sprint che sono super felice di mostrarvi é davvero buonissima, tanta bontà pronta in pochissimo tempo, infatti in soli 20 minuti, sarà pronta e pronta da gustare, i Croissant salati al parmigiano, soffici cornetti di pasta sfoglia, insaporiti al parmigiano, perfetti come pasto d’asporto o per arricchire buffet e occasioni speciali, i vostri ospiti, amici e bambini ne saranno entusiasti e li gradiranno moltissimo, potete farcirli con tutto quello che più vi piace, seguendo le indicazioni passo passo per ottenere un risultato strepitoso e perfetto. Vediamo allora i pochi ingredienti che ci occorrono e iniziamo subito.

Tempi di preparazione: 10 minuti

Tempi di cottura: 20 minuti

Ingredienti per 12 croissant

2 rotoli di pasta sfoglia rotonda 150 g di parmigiano reggiano grattugiato 50 g di burro Preparazione dei Croissant salati al parmigiano Per preparare questa ricetta super buonissima, per prima cosa fondete il burro in un pentolino o in microonde per 30 secondi o poco più, lasciatelo poi raffreddare completamente.

burro fusoSrotolate i rotoli di pasta sfoglia su un ripiano, con l’aiuto di un pennello da cucina, spennellate le sfoglie con il burro e cospargetele di abbondante parmigiano reggiano, passate su ogni sfoglia un matterello leggermente, in modo tale da pressare un pó il parmigiano.

parmigianoCon l’aiuto di una rondella per pizze, dividete ogni sfoglia in sei triangoli, e partendo dalla parte più larga, iniziate ad avvolgere ogni pezzo, formando i croissant, sistemateli poi su una teglia ricoperta da carta da forno e cuoceteli in forno preriscaldato in modalità ventilato 200 gradi per 20/25 minuti. Terminato il tempo di cottura, sfornate e lasciate raffreddare o almeno intiepidire prima di aprirli e farcirli con affettati e formaggi a vostra scelta. La ricetta è terminata, più veloce di così é impossibile e la bontà é davvero super. Buon appetito.

