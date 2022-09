Crollo della Roma imperiale – Con te a Roma

A Domiziano successe un anziano senatore di una certa distinzione, Marco Cocceio Nerva (96–98). Tra gli amati sovrani di Roma che gli succedettero c’erano Traiano (regnò dal 98 al 117), Adriano (117–138), Antonino Pio (138–161) e Marco Aurelio (161–180). Insieme, questi sono conosciuti come i Cinque Buoni Imperatori. La loro successione non ereditaria ha supervisionato un’età dell’oro, che ha visto una notevole espansione e consolidamento. Ma tutti i cambiamenti avvenuti durante quest’epoca, per quanto utili, portarono con sé i mali che ne conseguivano l’eccessiva centralizzazione. La concentrazione di un impero nelle mani di un imperatore come Commodo (180-192) — giovane, incompetente e decadente — fu sufficiente a guidarlo verso il declino.

Il secolo successivo fu afflitto da conflitti e cattiva gestione. Quando il comandante dell’esercito del Danubio, Settimio Severo, fu portato al potere nel 193, fece effettivamente di Roma una monarchia militare. Le “invasioni barbariche” pesarono pesantemente sull’impero, così come le usurpazioni e la destabilizzazione politica. L’instabilità si alimentava di se stessa ed era responsabile di pesanti spese sia di vite che di tesori. Le interruzioni del commercio, la tassazione severa, l’inflazione e l’estorsione alle truppe di stanza hanno contribuito per decenni a continue difficoltà economiche.

Un periodo di ripresa iniziò con Diocleziano (284–305), le cui ampie riforme rinnovarono l’integrità e la coesione dell’amministrazione imperiale. Il suo adeguamento più notevole fu la riorganizzazione dell’impero in una tetrarchia, in cui il potere era diviso tra lui, Massimiano (che divenne Augusto, o imperatore, nel 286), Costanzo (che divenne Cesare, o principe ereditario, nel 293) e Galerio (che divenne anche Cesare nel 293). L’accordo si rivelò pratico per stabilizzare l’impero per un certo periodo contro l’usurpazione, e promise anche ai governanti legittimità e successione regolare.

La tetrarchia portò presto alla confusione, tuttavia, e nel 308 c’erano sette pretendenti al titolo di Augusto. Tra loro c’era il figlio maggiore di Costanzo, Costantino, che fu lasciato per successione formale. Come tribuno militare di alto rango, tuttavia, aveva un comando energico e riuscì a eliminare successivamente i suoi rivali in Occidente. Divenne l’imperatore incontrastato d’Occidente nel 312 e, dopo la sconfitta del suo co-imperatore in Oriente, divenne l’unico Augusto dell’impero nel 324.

Il regno di Costantino (312–337) vide cambiamenti significativi e duraturi nell’Impero Romano. I cristiani, che nel migliore dei casi erano stati tollerati, ma spesso torturati o uccisi, trovarono nuovo favore dopo che l’Editto di Milano (313) assicurò la tolleranza per tutte le religioni. Dal 320 circa lo stato romano non perseguitò più i cristiani, ma anzi ricopriva di patronato le istituzioni cristiane. Nel 324 Costantino trasferì la capitale imperiale a Bisanzio (che fu ribattezzata Costantinopoli), mossa i cui benefici strategici ed economici aiutarono per qualche tempo a rinvigorire lo stato. Ma Costantino non riuscì a salvare l’impero dal declino. L’ultimo della sua stirpe, Teodosio I (379–395), fu l’ultimo imperatore a governare un impero romano unificato. L’Impero d’Occidente, subendo le ripetute invasioni e la fuga dei contadini nelle città, si era indebolito rispetto all’Oriente, dove le spezie e altre esportazioni garantivano praticamente ricchezza e stabilità. Quando Teodosio morì, nel 395, Roma si divise in impero d’Oriente e Impero d’Occidente.

L’Occidente fu duramente scosso nel 410, quando la città di Roma fu saccheggiata dai Visigoti, una nazione errante di popoli germanici del nord-est. La caduta di Roma si concluse nel 476, quando il capo tedesco Odoacre depose l’ultimo imperatore romano d’Occidente, Romolo Augustolo. L’Oriente, sempre più ricco e forte, continuò come Impero Bizantino per tutto il Medioevo europeo.

Eredità di Roma

Durante la successiva repubblica e gran parte dell’impero, Roma era la potenza dominante nell’intero bacino del Mediterraneo, nella maggior parte dell’Europa occidentale e in vaste aree dell’Africa settentrionale. I romani possedevano un potente esercito ed erano dotati nelle arti applicate del diritto, del governo, dell’urbanistica e dell’arte statale, ma riconobbero e adottarono anche i contributi di altri popoli antichi, in particolare quelli dei Greci, la cui cultura era in tal modo conservato.

L’Impero Romano si distinse non solo per il suo eccezionale esercito – il fondamento su cui poggiava l’intero impero – ma anche per i suoi successi negli sforzi intellettuali. Il diritto romano, ad esempio, era un corpo ponderato e complesso di pre