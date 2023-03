Toncoin (TON) il token legato a Telegram, continua a faticare in questo 2023. Al prezzo attuale di 2,112$ in questo mese di Marzo è negativo di un 15,8% mangiandosi così il modesto rialzo di Febbraio. Nella giornata di ieri ha fatto un movimento ribassista in un range del 21%, chiudendo con …

L’articolo Crollo Toncoin (TON): ieri profondo rosso a -8,60% | Rotti i supporti si avvicina a 1,85$ proviene da Criptovaluta.it®.

Vittorio Rienzo