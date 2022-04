crostata-al-caramello-cioccolato-e-nocciole.-come-ottenere-una-frolla-unica-e-delicatissima

La Crostata al caramello cioccolato e nocciole è un dolce insuperabile e goloso, da gustare fino alla fine. Un delizioso dessert realizzato con un guscio di frolla sablè molto friabile, dove il caramello è protagonista in tutti gli elementi.

La ganache al cioccolato al latte e la ganache montata al caramello, che creano un connubio incredibile di sapori e gusto; la nota croccante viene conferita dalle nocciole tostate, che ne completano anche il sapore.

Una ricetta adatta per chi ha tanta pazienza, formata da vari elementi complessi e lunghi tempi di riposo; seguendo il procedimento anche i meno esperti faranno un figurone!

Crostata al caramello cioccolato e nocciole

Ingredienti

Frolla sablè

250 g di farina

180 g di burro morbido

un pizzico sale

80 g di zucchero a velo vanigliato

3 tuorli

Caramello salato

200 g di Panna fresca liquida

250 g di Zucchero

120 g di Burro freddo

5 g Sale di fino

Ganache al caramello

250 g di panna fresca liquida

una bustina di vanillina

2 g di gelatina

60 g di cioccolato bianco

40 g del caramello salato

Ganache al cioccolato al latte

120 g di cioccolato al latte

80 g di panna liquida fresca

10 g di miele

Inoltre

nocciole tostate

Procedimento

Frolla sablè

Utilizzando la planetaria, un robot o il Bimby, lavorate la farina, il sale ed il burro a tocchetti fino a ottenere una un composto sabbioso;

aggiungete lo zucchero a velo e le uova, e lavorate brevemente per amalgamare il composto.

Stendete l’impasto tra due fogli di carta forno, ad un altezza di mezzo cm, e mettetelo in frigorifero a compattare, per almeno due ore, meglio fino al giorno dopo.

Con la pasta foderate uno stampo per crostate, riempite il fondo con dei pesi come fagioli secchi, riso o le apposite palline di ceramica, e procedete con la cottura in bianco in forno già caldo a 180°, per 10/15 minuti;

poi togliete i pesi e la carta forno e cuocete ancora cinque minuti fino alla doratura.

Caramello salato

Versate lo zucchero in un pentolino dal fondo spesso, e mettetela sul fuoco basso;

lasciate sciogliere lo zucchero senza mescolarlo, ma ruotando il pentolino di tanto in tanto, per avere facilitare uno scioglimento uniforme, fino a che avrà assunto una tonalità dorata;

togliete dal fuoco e mescolatelo con una frusta, unite il burro freddo a pezzetti, il sale e continuate a mescolare velocemente;

sciolto completamente il burro, aggiungete la panna, precedentemente riscaldata, a filo;

mescolate fino ad ottenere una salsa liscia ed omogenea.

Ganache al caramello

Sciogliete il cioccolato bianco al microonde e mettetelo all’interno del bicchiere del mixer.

Idratate la gelatina in 10 g di acqua fredda;

in un pentolino scaldate 100 g di panna fino a sfiorare il bollore, ed aggiungete la gelatina strizzata;

mescolate bene e versate la panna calda sul cioccolato bianco, continuando a mescolare.

Aggiungete la restante panna ed il caramello che avete fatto in precedenza e mescolate,

quindi emulsionate con il frullatore ad immersione, coprite con pellicola e lasciate riposare in frigorifero per almeno 2 ore, meglio fino al giorno dopo.

Ganache al cioccolato al latte

Fate fondere il cioccolato al microonde;

in un pentolino portate a sfiorare il bollore la panna con il miele.

Versate la panna calda sul cioccolato mescolando bene, ed emulsionate la crema con un frullatore a immersione, senza inglobare aria, e mettete da parte.

Assemblaggio

Sistemate sulla base del guscio di pasta frolla qualche nocciola tostata;

aggiungete uno strato con il caramello rimasto, ancora morbido, e mettete in frigorifero per un’ora.

Versate la ganache al cioccolato al latte fino all’orlo, e mettete in frigorifero a rassodare per 2 ore.

Con un frullino montate la ganache al caramello, fino a quando risulterà compatta e stabile, e con la sac a poche formate degli spuntoni;

decorate con qualche nocciola tostata e mettete la Crostata al caramello cioccolato e nocciole in frigorifero, lasciandola 15 minuti a temperatura ambiente prima di gustarla.

Preparata il giorno prima, si conserva in frigo perfettamente.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Crostata al caramello cioccolato e nocciole. Come ottenere una frolla unica e delicatissima proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.