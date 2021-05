Crostata nocciole e cioccolato. Ricetta facile.

Il binomio cioccolato-nocciole è di quelli che nella preparazione dei dolci dà sempre grandi risultati… è anche il caso di questa Crostata al cioccolato e nocciole, un dolce casalingo davvero squisito, che può rallegrare la colazione o la merenda di grandi e piccini, oppure arricchire di dolcezza un tè pomeridiano con gli amici.

Questa fantastica crostata è facilissima da realizzare: non richiede grandi doti da pasticcere e neanche troppo tempo, e prevede ingredienti che spesso abbiamo già in dispensa. La base è una friabile e profumata pasta frolla senza burro (abbiamo infatti usato l’olio di semi di girasole) che avrà giusto bisogno di una mezz’oretta di riposo in frigo, durante la quale prepareremo la crema per il ripieno, usando solo ciotola e fruste elettriche: mescoleremo al cioccolato fondente sciolto dello zucchero, un solo uovo e infine della panna fresca per ottenere una crema dalla golosità unica!

E le nocciole? Saranno le protagoniste della decorazione. Le metteremo infatti intere in superficie, prima di infornare, e in cottura verranno inglobate in parte dal ripieno, per un risultato visivo molto scenografico… per non parlare del loro sapore e aroma intensi accentuati ancora di più dalla cottura in forno. Insomma, difficile resistere a questo dolce una volta che il suo profumo avrà invaso la casa!

Se non ci piace il cioccolato fondente, niente vieta di usare quello al latte: con le nocciole sarà perfetto ugualmente. Anche la decorazione può variare in base alle nostre preferenze: possiamo disporre le nocciole intere in tanti modi diversi, o anche usare al posto di quelle intere la granella di nocciola.

La Crostata al cioccolato e nocciole è un tripudio di bontà e di golosità che vi conquisterà al primo morso… provare per credere! Fatela anche voi e poi inviateci le foto delle vostre!

