crostata-al-sor(riso),-lamponi,-more,-mirtilli…

… e un golosissimo cerchio di cacao amaro per un doppio assaggio (cioccolatoso e non!).

Ora provo a raccontartela: un guscio di frolla al profumo di limone che accoglie “divertita” un ripieno di riso al latte cotto con il latte e lo zucchero semolato, aromatizzato con la scorza grattugiata del limone bio e semi di bacca di vaniglia bio, sfumato con il rhum.

È questo “il preciso sfumato istante” in cui vorrei che questo post “sprigionasse profumi e umori” che la cottura di questo riso riesce a trasmettere: zuccherino, agrumato, vanigliato, alcolico, colorato (effetto rhum!) e “affettuoso” con il suo “sesto senso” di comfort frolloso!

A tal proposito ti lascio due versioni di cottura: una “cottura morbida” aggiungendo il latte in un’unica soluzione e una “cottura croccante” (come piace a me!) aggiungendo il latte man mano che verrà assorbito.

What else? Personalizza il riso al latte come piace a te: gocce di cioccolato, cannella, scorza grattugiata dell’arancia bio, zenzero, canditi, uvetta e granella di frutta secca.

Come assaporarla? In purezza oppure accompagnata da una buona tazza di latte forte richiamo di questa crostata al sor(riso).

P.S. Ah dimenticavo di dirti l’ingrediente per eccellenza di questa crostata al riso: “keep calm”.

Il premio? Godrai di una fetta di dolce che ti lascerà un sor(riso) grande grande e ti ricompenserà di quel pizzico di pazienza in più”.

Lo s😘!