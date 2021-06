crostata-alla-crema-di-arance

[sibwp_form id=1]

La crostata al cacao con crema all’arancia è un dolce delizioso. La sua crema morbida e fresca crea un perfetto contrasto con la pasta frolla croccante al cacao.

Per la frolla:

In una terrina mescolare la farina, lo zucchero, 1 uovo, il burro a cubetti, il cacao, la vanillina ed il sale fino a quando il composto risulterà ben amalgamato.

Impastato il tutto, formare il panetto e farlo riposare in frigorifero 1h coperto dalla pellicola da cucina.

Stendere in uno stampo per torte da 24 cm precedentemente imburrato e infarinato, forare con i rebbi di una forchetta, coprire con la carta da forno adagiando sopra i fagioli secchi ed infornare a 180°C per 35 min.

Per la crema:

Con le fruste elettriche montare i tuorli con lo zucchero, aggiungere quindi la farina setacciata, la fecola, la scorza grattugiata di un’arancia e il succo di metà arancia.

Amalgamare quindi il tutto.

Versare il latte caldo a filo nel composto, amalgamare bene e versare tutto in un pentolino.

Mescolare fino a far addensare e, una volta intiepidita, versarla nella crostata.

Livellare con una spatola e porre in frigorifero 1h.

Una volta tolta dal frigo aggiungere le scaglie di cioccolato.​

Ingredienti per tortiera da 24cm:

Per la frolla:

170g di farina

150g di zucchero

1 uovo

150g di burro

25g di cacao amaro

8g di lievito

1 bustina di vanillina

sale q.b.

Per la crema:

600 ml di latte intero

140 g di zucchero

35g farina

35g fecola

3 tuorli d’uovo

succo di mezza arancia

scorza di un’arancia

Per decorare:

Cioccolato fondente 20g ​

Tortiera 24cm