crostata-alla-marmellata-di-mamma-natalia:-il-segreto-per-farla-morbidissima-e-friabile,-cosa-si-aggiunge-all’impasto

Spesso io e la mia mamma prepariamo dei dolci insieme. Oggi abbiamo preparato una buonissima crostata alla ciliegia, morbida e friabile. Consiglio sempre di fare i dolci in casa, piuttosto che comprarli in quanto in primis vi divertite e vi dilettate a cucinare e poi sapete con sicurezza gli ingredienti che andate ad utilizzare. La preparazione della nostra crostata è molto semplice, il trucco sta tutto nella pasta frolla. Noi come marmellata abbiamo utilizzato quella della Zuegg che è davvero ottima, soprattutto quando diventa calda.

Crostata alla marmellata, Ingredienti per una teglia quadrata bella grande.

400 g di marmellata ciliegia (o qualsiasi altro gusto preferite)

4 uova

500 g di farina

125 g di burro

1 bustina lievito pane degli Angeli

300 g di zucchero

1 pizzico di sale

Preparazione

Per prima cosa bisogna preparare la pasta frolla. Dunque, in una ciotola o su un piano (dopo aver creato una montagnetta di farina) mettete tutti gli ingredienti suindicati, tranne la marmellata. Mescolate e impastate per bene fino a creare un panetto. Dopodiché fatelo riposare in frigo per circa un’ora. La pasta frolla, se volete, potete prepararla anche la sera prima e lasciarla in frigo per tutta la notte.

Dopodiché stendete per bene, con un mattarello, il panetto di pasta frolla per iniziare a dare forma alla vostra crostata. Dunque, mettete la pasta frolla ben stesa in una teglia infarinata, versateci sopra la marmellata e stendetela per bene.

A questo punto sarete pronti per creare le striscette di pasta frolla per decorare in superficie la crostata. Infornate poi a 170 gradi per circa 30 minuti. Una volta cotta, sfornate, fate raffreddare un po' e, prima di servire, fate una bella spolverata di zucchero a velo.

Crostata alla marmellata di mamma Natalia: Il segreto per farla morbidissima e friabile

