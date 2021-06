Crostata alle nocciole è la ricetta di Samya di oggi 18 giugno 2021, la ricetta Mattino 5 per un dolce facile e veloce da fare. Dal dolce buongiorno di Samya a chi adora nel fine settimana dedicarsi ai dolci per tutta la famiglia. Come sempre ricette facili e veloci per Samya che usa la pasta frolla già pronta e in questo modo tutto è ovviamente ancora più semplice. Strisce e stelline sono la decorazione per la crostata alle nocciole di oggi di Samya, una ricetta dolce per deliziare tutta la famiglia a colazione, a merenda o dopo un pasto. Ecco come si fa la crostata con le nocciole e la crema di Samya.

RICETTE SAMYA MATTINO 5 – LA RICETTA DELLA CROSTATA ALLE NOCCIOLE

Ingredienti: 800 g di pasta frolla, 250 g di nocciole, 80 g di zucchero di canna, 80 ml di sciroppo di mais, 50 g di burro fuso, 3 uova, sale e 1 cucchiaino di vaniglia

Preparazione: abbiamo la pasta frolla già pronta, possiamo comprarla nel banco frigo del supermercato o prepararla con la nostra ricetta preferita, è semplice. Stendiamo il panetto. Foderiamo la teglia da crostata, foderiamo con la carta forno, ma non sempre è necessario. Adagiamo sopra la pasta frolla che abbiamo steso ben spessa, eliminiamo la pasta in eccesso che teniamo da parte. Bucherelliamo la base di frolla con la forchetta, copriamo con la carta forno e versiamo sopra le sfere di ceramica per crostate o i legumi secchi. Mettiamo in forno già caldo a 180° C per 15 minuti.

Togliamo la crostata dal forno e versiamo nel guscio le nocciole tostate. Con la pasta frolla avanzata facciamo le strisce usando la rotella dentellata e facciamo anche delle stelline. Disponiamo le stelline e le strisce sulla carta forno.

Facciamo la crema e nella ciotola rompiamo le uova, aggiungiamo lo zucchero di canna, il burro fuso e lavoriamo con la frusta elettrica. Aggiungiamo un pizzico di sale, lo sciroppo di mais e la vaniglia. Lavoriamo bene il tutto e versiamo nel guscio di pasta frolla sopra le nocciole. Disponiamo le strisce e le stelline e mettiamo in forno caldo a 180° C per 45 minuti.