Crostata Caprese di pasta sfoglia, freschissima e pronta in pochissimi minuti. Un piatto fresco e buonissimo pronto in pochi minuti e con pochi ingredienti soprattutto.

Ingredienti della crostata caprese di pasta sfoglia

1 rotolopasta sfoglia rotonda

10 pomodorini (pachino o piccadilly)

200 g mozzarelle (ciliegina o a fette )

80 g speck ( o prosciutto cotto o crudo)

q.b.rucola

olio di oliva

origano

pesto

q.b.sale fino

Preparazione della nostra crostata

Per questa ricetta la prima cosa da fare sarà quella di prendere il nostro disco di pasta sfoglia e toglierlo dal frigo, aspettare qualche minuto e cominciare a srotolarlo ( non è importate se sia rettangolare o tondo). Arrotolate i bordi di poco: formeremo così un piccolo cornicione che potrà quindi contenere meglio la farcitura, proprio come se fosse una pizza.

Con una forchetta bucherelliamo in modo tale che in forno si cominci a gonfiarsi. Inseriamolo nel forno preriscaldato a 200 gradi ventilato e facciamo cuocere per 15 minuti. State attenti a che non bruci, ogni forno è diverso dall’altro.

Una volta cotta toglietela da forno e facciamola raffreddare e trasferiamola su di un vassoio. Dovrà risultare fredda, non tiepida, altrimenti gli ingredienti potranno cuocersi. Una volta presi i nostri ingredienti cominciamo a tagliare i pomodorini in due parti e li inseriamo in una ciotola, facciamo la stessa cosa con i bocconcini di mozzarella, l’origano. Aggiungiamo giusto un filo d’olio se volete e il sale.

Una volta che la pasta sfoglia si sarà raffreddata stendiamo il nostro pesto sulla base, senza eccedere. Spalmiamo bene. questo punto possiamo cominciare a mettere i bocconcini di mozzarella e il pomodoro. Se gradite un altro filo d’olio e il piatto sarà pronto. Ovviamente se volete potete anche disporre la mozzarella e i pomodorini senza condirli. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Crostata Caprese di pasta sfoglia, freschissima e pronta in pochissimi minuti proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.