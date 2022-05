Crostata di Fragole di Knam, il trucco per avere le fragole dolcissime e una frolla che si scioglie in bocca

Ingredienti per la Crostata di Fragole di Knam

Per la base

300 g pasta frolla alla vaniglia

Per la crema di formaggio spalmabile

500 g formaggio spalmabile

400 ml panna semi montata

10 g colla di pesce in fogli

125 g zucchero semolato

50 ml succo di fragole

30 ml succo di lime

1 buccia di lime grattugiata

Per la frutta caramellata

fragole

Zucchero semolato

Per la decorazione

Zucchero a velo

2 rametti di menta

Per questa torta ho scelto di utilizzare fragole, abbinamento perfetto con la crema di formaggio e lime. In alternativa, potete utilizzare dei frutti di bosco.

Procedimento

La prima preparazione da affrontare per la Torta Primavera è la Pasta Frolla alla Vaniglia. Dopo averla impastata e lasciata due ore in frigorifero a riposare, procedete stendendola ad uno spessore di 3 mm. Imburrate una tortiera con diametro pari a 16-18 cm, foderatela con il disco di pasta frolla e rifilatene i bordi affinchè l’altezza sia omogenea. Aiutandovi con una forchetta, bucherellate il fondo della frolla così da permettere al calore di fuoriuscire ed evitare che si creino bolle durante la cottura.

Infornate a 175°C per 15-20 minuti circa.

Mentre attendete che la base della torta Primavera si cuocia, preparate la Crema di formaggio spalmabile.

Dopo aver lasciato reidratare la colla di pesce in una terrina con acqua fredda, strizzatela per bene e scioglietela nel succo di albicocca caldo.

In un’ampia ciotola aggiungete il formaggio spalmabile, il succo e la buccia di lime, lo zucchero semolato e mescolate tutti gli ingredienti insieme. Per questa operazione, aiutatevi inizialmente con un leccapentole e, in un secondo momento, procedete con la frusta da cucina. Alla fine dovrete ottenere una crema liscia ed omogenea. Incorporate ora la colla di pesce sciolta nel succo di albicocca e mischiate ulteriormente. Da ultimo aggiungete la panna semi montata e completatene la montatura utilizzando la frusta.

Lavate accuratamente le fragole, tamponatele con della carta assorbente e procedete tagliando i frutti come più vi piace. Disponete la frutta tagliata su di un tagliere ed iniziate a “panare” ogni pezzetto nello zucchero semolato. In un secondo momento, utilizzando un cannello da cucina, bruciacchiate la superficie della frutta così da far sciogliere lo zucchero ed ottenere una perfetta caramelizzazione.

È giunto il momento di assemblare la torta!

Trasferite la crema al formaggio spalmabile in una sac à poche e farcite così la base in pasta frolla. Procedete decorando a piacere la torta Primavera con la frutta caramellata, lavate qualche fogliolina di menta e, dopo averla tamponata con la carta assorbente, posizionatela qua e là sulla torta.

Zucchero a velo come tocco finale e la vostra torta Primavera è pronta per essere gustata!

