crostata-di-grano-saraceno-(senza-glutine)-la-ricetta-facile-e-squisita!

La Crostata di grano saraceno è un dolce senza glutine delizioso! Una variante della versione classica, realizzata con una base di pasta frolla di grano saraceno , poi farcita con marmellata e infine decorata con le tipiche strisce! Dal profumo intenso, consistenza semi morbida, friabile al morso e dal sapore rustico delle farine non raffinate, vi conquisterà immediatamente per gusto e genuinità per celiaci e non solo!

Si tratta di una preparazione molto facile. L’impasto base prende spunto dalla mia frolla classica a cui ho sostituito la ’00 con farina di grano saraceno e farina di riso ; il pizzico di lievito è necessario per avere un guscio morbido! Per la farcitura ho scelto una Marmellata di fragole, ma voi potete scegliere una confettura a scelta di quelle che avete a disposizione. Pochi passaggi per assemblarla e poi subito in forno! Ottima fredda, quando tutti i profumi si sono assestati, per una colazione ricca e sana; la Crostata di grano saraceno, si conserva benissimo per giorni, per merende a casa, in ufficio, da trasportare in giro!

Ricetta Crostata di grano saraceno

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 20 minuti 40 minuti 1 h

Ingredienti

Quantità per 22 – 24 cm 230 gr di farina di grano saraceno

100 gr di farina di riso + quella per la spianatoia

165 gr di burro morbido

130 gr zucchero semolato o di canna

1 uovo intero

2 tuorli

1 bustina di vaniglia

1 pizzico di sale

1/2 cucchiaino molto raso di lievito per dolci

500 gr di marmellata a scelta

Procedimento