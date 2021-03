Crostata frangipane alle nocciole. Ricetta facile di Benedetta.

Ecco la ricetta di una crostata che definire deliziosa è poco… la mia Crostata Frangipane alla Nocciola è uno scrigno di bontà e golosità davvero irresistibile: un dolce ricco, morbido e fragrante in grado di mettere d’accordo proprio tutti!

Realizzare questa crostata non è per nulla complicato e dovremo solo ritagliarci un po’ di tempo per preparare la pasta frolla e la squisita crema frangipane alla nocciola, vera protagonista di questo dolce. Si tratta di una versione della crema frangipane che contiene appunto delle nocciole tritate e ridotte quasi a farina, e del cacao amaro a renderla ancora più buona. Preparala è facilissimo, dato che dovremo solo mescolare tutti gli ingredienti in una ciotola.

Semplicissima da fare è anche la mia pasta frolla senza burro, che non necessita di riposo in frigo ed è subito pronta per accogliere la farcitura della nostra crostata frangipane alle nocciole. Per arricchire ulteriormente la farcitura, ho deciso di spalmare sulla base della crostata della crema di nocciole, su cui poi ho versato la crema frangipane. Insomma, un trionfo di bontà! Come decorazione ho scelto delle nocciole intere, che ho messo negli spazi del classico intreccio di strisce di frolla che ho usato come copertura. Ma sulla decorazione massima libertà: possiamo ad esempio cambiare la disposizione delle strisce e usare della granella di nocciole al posto di quelle intere.

La Crostata Frangipane alla Nocciola è ottima come goloso spuntino pomeridiano ma anche per una colazione ricca, accompagnata da una bella tazza di caffelatte o cappuccino. Vi è venuta l’acquolina in bocca? E allora forza, vediamo come prepararla e se la provate poi scrivetemi se vi è piaciuta e se l’avete personalizzata in qualche modo!

