Crostata furbissima al tiramisù, con la crema al mascarpone. Più buona del tiramisù classico, si prepara in 10 minuti

La crostata al tiramisù con crema di mascarpone è una valida alternativa al solito tiramisù con base di savoiardi. La sua morbidezza e golosità vi faranno leccare i baffi. Il segreto della sua bontà sta nell’utilizzo di uno stampo ‘furbo’ che presenta un incavo da farcire una volta cotto l’impasto. Gli ingredienti che vi indico sono per circa 10 persone.

Crostata al tiramisù, Ingredienti

150 g di farina 00

100 g di zucchero

80g di burro (oppure olio 50 g di olio di semi)

50 ml di latte

50 ml di caffè

2 uova medie

1 bustina di lievito in polvere per dolci

2 cucchiaini di estratto di vaniglia

Per bagnarla:

100 ml di caffè

1 cucchiaio raso di zucchero

4 cucchiai di marsala o altro liquore a scelta

Ingrediente per la crema al mascarpone:

500 g di mascarpone

100 g di zucchero

4 uova medie

cacao amaro in polvere per guarnire

Preparazione

Partiamo subito con la preparazione della base morbida al caffè della crostata. Sciogliete il burro e in un recipiente montate le uova con lo zucchero fino ad ottenere una crema chiara e spumosa. Aggiungete burro, latte e caffè e amalgamate per bene il tutto. Aggiungete poi anche la farina e il lievito setacciati e mescolate con lo sbattitore evitare i grumi. Imburrate e infarinate lo stampo furbo per crostate e versateci il composto. Infornate a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Controllate la cottura interna della crostata con uno stuzzicadenti.

Una volta cotta la base morbida al caffè, capovolgetela su un piatto da portata e lasciatela raffreddare completamente. Nel mentre, procedete con la preparazione della crema al mascarpone separando i tuorli dagli albumi. Montate i tuorli con lo zucchero e gli albumi separatamente. Aggiungete poi il mascarpone e amalgamate per bene fino ad ottenere una crema senza grumi e densa. Infine, unite anche gli albumi montati a neve, mescolando sempre dal basso verso l’alto per non smontare la crema.

Dopo aver preparato sia la base morbida che la crema al mascarpone, iniziate ad assemblare il dolce. Bagnate per bene la base con caffè zuccherato corretto con il marsala. Inzuppate anche tutto il bordo. Riempite l'incavo con la crema al mascarpone. Invece, con la restante crema decorate le superficie come più vi piace. In superficie, fate una bella spolverata di cacao amaro in polvere. Infine, riponete crostata morbida in frigo fino a che non la servite.

Crostata furbissima al tiramisù, con la crema al mascarpone. Più buona del tiramisù classico, si prepara in 10 minuti

