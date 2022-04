crostata-morbida-con-ganache-di-cioccolato-al-latte,-perfetta-per-smaltire-le-uova-di-pasqua:-golosissima!!!

Pasqua è passata da poco, ma abbiamo ancora tante uova di pasqua da smaltire, soprattutto quelle al cioccolato al latte ricevute dai bambini;

ne faremo ovviamente un dolce: una Crostata morbida con ganache di cioccolato al latte, golosissima e cioccolatosa, ideale da servire come dessert di fine pasto della domenica, da portare nei primi pic-nic di primavera o ad una festicciola tra bambini.

La crostata al cioccolato al latte è un dolce pazzesco: una base di morbida pasta frolla cotta in bianco e un ripieno scioglievole come un cioccolatino: una delizia!

Per questa crostata è stato utilizzato il cioccolato al latte delle uova di Pasqua rimaste in dispensa, ma ovviamente potete utilizzare qualsiasi tipo di cioccolato, fondente, alle nocciole, cioccolatini avanzati;

abbiamo aggiunto un poco di cioccolato in polvere amaro per smorzare la dolcezza del cioccolato al latte e rendere la crostata ancora più golosa.

Potete aggiungere alla ganache della granella di nocciole o amaretti sbriciolati, ed aromatizzare la pasta frolla (limone, arancio, rum).

Per rendere una presentazione perfetta, decoratela con frutti di bosco, fragole, o confetti al cioccolato colorati per i più piccoli.

Ecco come si prepara.

Crostata morbida con ganache di cioccolato al latte

Ingredienti

pasta frolla

300 farina

100 burro

150 zucchero

un uovo intero e 2 tuorli

una bustina di lievito in polvere per dolci

una bustina vanillina

ganache di cioccolato al latte

420 cioccolato al latte

250 panna da montare

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

Procedimento

Preparate la pasta frolla

Lavorate brevemente in una ciotola la farina con il burro, lo zucchero, lievito e vanillina;

incorporate le uova impastando brevemente per formare una palla liscia e compatta,

avvolgetela in una pellicola per alimenti e lasciate riposare in frigo per mezz’ora.

Rivestite uno stampo per crostata, imburrato e infarinato, con la pasta frolla;

coprite la base con un foglio di carta forno e mettete sopra dei pesi (vanno bene anche i legumi secchi) per procedere alla cottura in bianco.

Cuocete in forno già caldo a 180° per 20 minuti, togliete i pesi dalla frolla e continuate la cottura in bianco per altri 10 minuti: il fondo deve essere bello dorato;

sfornate e lasciate intiepidire.

Per la ganache al cioccolato al latte

In un tegamino mettete a scaldare la panna;

spegnete il fuoco e mettere i pezzi di cioccolato al latte, che si scioglieranno con il calore della panna;

aggiungete il cacao amaro e mescolate bene, anche utilizzando un frullino.

Assemblaggio

Riempite il guscio di frolla con la ganache al cioccolato al latte, e mettete in frigo a rassodare.

Al momento di servire decorate la Crostata morbida con ganache di cioccolato al latte, con frutta fresca a piacere.

