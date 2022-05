crostata-morbida-furbissima-di-benedetta,-si-scioglie-in-bocca-e-si-prepara-con-pochissimi-ingredienti

La crostata morbida di Benedetta, ricetta veloce con gli ingredienti che abbiamo in casa

PER LA DECORAZIONE

gelatina per dolci

kiwi, banane, fragole, mirtilli, mandarini o altra frutta a piacere

Preparazione della crostata morbida

In una ciotola rompiamo le uova e iniziamo a mescolare aggiungendo lo zucchero. Quindi uniamo l’olio di semi, il latte e la farina un po’ alla volta. Infine incorporiamo mezza bustina di lievito. Ungiamo e infariniamo lo stampo furbo da 30 o 32 cm e versiamoci l’impasto livellando bene con la spatola.

Inforniamo a 180°C con il forno statico, oppure a 170°C con il forno ventilato. Il tempo di cottura è di 20 minuti circa. Una volta pronta, lasciamo raffreddare la base. Quindi aiutandoci con un piatto rovesciamo lo stampo per far uscire la crostata. La parte con lo scalino dovrà risultare in alto.

PREPARIAMO LA BAGNA

Per una bagna alcolica uniamo mezzo bicchiere di acqua zuccherata con un po’ di limoncino. Per una bagna analcolica uniamo mezzo bicchiere d’acqua zuccherata al succo di limone, oppure mezzo bicchiere d’acqua col succo di frutta. Con un cucchiaio inzuppiamo tutta la base.

Per la crema gialla

Per prima cosa fate bollire il latte con una buccia di limone e portare a ebollizione. In una ciotola inserite le uova, lo zucchero e l’amido di mais, sbattete con una frusta. Quando il latte bollirà aggiungetelo in tre volte ( per mischiare meglio il composto). Una volta aggiunto tutto il latte allora rimettete tutto nel pentolino, portate a ebollizione e quando sarà denso…..sarà pronto.

